В пятницу по Узбекистану ожидается погода без осадков, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температурный фон будет несколько ниже чем вчера, но все ещё достаточно высоким, в пределах +15…+17 градусов, по югу +20.

В выходные дни на территорию Узбекистана будет оказывать влияние холодный антициклон с центром над Казахстаном. Температура воздуха понизится ночью до +3…+8 градусов, днём до +8…+13.

В эти дни по всей территории страны сохранится сухая погода, в ночные и утренние часы местами с туманом.

С затоком холодного воздуха по северу и пустынной зоне местами будет усиливаться ветер до 15−20 м/с.