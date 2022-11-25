Иран — Уэльс — 2−0

После разгрома от англичан в первом матче 2−6 пронёсся слух, что на ЧМ-2022 приехали не та сборная Ирана: гимн не поют, психологический надлом из-за внутренних событий в стране, некоторые домой не хотят обратно. Матч открытия второго тура на чемпионате показал — с иранскими футболистами уж точно все в порядке. Во всяком случае, они хотят не только играть, но ещё и побеждать.

Припёртые к стенке статистики отрицательной разницей мячей «минус четыре» в команде Карлуша Кейруш понимали, что хоть какие-то шансы на выход из группы можно найти только у ворот соперника. Иран начал игру на стадионе «Ахмед бин Али» без комплексов. На 16-й минуте Азмун вывел Голизаде один на один с валлийским кипером Хеннесси, но гол отменили из-за очевидного офсайда.

Во втором тайме игра подарила всем предельный накал страстей и закрученный сюжет. Слова «фатум», «рок», «невезение» наверняка заполнили обзоры матча, описывая иранские подходы к валлийской штрафной. После 50-й минуты в течение нескольких секунд по воротам Хеннесси били трижды, но в первый раз он героически принял удар на себя, а ещё дважды за валлийского кипера сыграла штанга.

В соцсетях пишут, что после игры с США американский тренер Грегг Берхалтер пошутил, что Уэльс выставил на матч нелегитимного вратаря, поскольку Хеннесси запрещён в Катаре, намекая на созвучие фамилии кипера и знаменитой марки коньяка. Правда это или нет, но, похоже, валлиец может больше не сыграть на ЧМ. В третьем групповом матче с Англией точно. Только винить он в этом может не суровые катарские законы, а только себя. На 85-й минуте Хеннесси сносит Тареми в прыжке, получая жёлтую карточку, но, посмотрев повтор, гватемальский рефери Марио Эскобар уверенно конвертировал её в красную.

Уэльс и до этого момента играл так же, как и с американцами — сбивая темп — и надеялся на прыгучесть Бейла и Мура. Но после всей этой киксовой разухабистости растерялся и не смог удержать даже ничью в добавленное время. Сначала вышедший на замену Чашми мощным дальним ударом заставил ловить воздух появившегося после удаления Хеннесси в рамке Ворда. И затем почти тут же Тареми и Резаян разыграли лишнего в штрафной Уэльса. Наверняка в иранско-персидском фольклоре есть сюжеты про победы над драконами. Сегодня валлийский «красный дракон» был подбит основательно и выбросил белый флаг

Голы: Чешми (90+8), Резаян (90+11).

Иран: Хосейни, Мохаммади, Маджид Хоссейни, Пуралиганджи, Резаян, Голизаде (Джаханбакш,77), Нуроллахи (Чешми, 78), Эззатоллахи (Карими, 83), Хаджсафи (Тараби,76), Тареми, Азмун (Ансарифард, 68).

Уэльс: Хеннесси, Мефам, Родон, Дэвис, Робертс (Джонсон, 57), Ампаду (Аллен, 77), Рэмси (Уорд, 86),Уильямс, Бэйл, Мур, Уилсон (Джеймс, 58).

Удаление: Хеннесси (86).

Предупреждения: Родон.

Катар — Сенегал — 1−3

Фото: fifa.com.

Уже во втором круге в группе А практически определился первый неудачник турнира. Буднично, без эмоций, без заламывания рук болельщиков к небу. Весьма напряжённый итоговый счёт не должен вводить в заблуждение зрителей, не поспевших к трансляции.

Обе команды, проигравшие свои стартовые матчи, сегодня должны были дать ответ на вопрос литературной классики «Тварь ли я дрожащая, или право имею?» Однако ни шашек наголо, ни метаний тренерской мысли зрители на стадионе «Эль-Тумама» так и не получили. Впрочем, игра в психологический практикум имела так место.

Огромная ответственность вкупе с полным отсутствием опыта в стартовом матче Катара с Эквадором дала гремучую смесь, из-за которой эта сборная, наверное, так и не смогла пока показать всего, что умеет. Напротив, довольно простая без серьёзных физических и психологических затрат победа над хозяевами чемпионата повысила сенегальцам шансы на выход в плей-офф.

Наставник катарцев Феликс Санчес, проведя через сито сборной несколько десятков футболистов, так и не смог произвести кадровую революцию. Зарубежным журналистам и специалистам по итогам выступлений не придётся заучивать произношение имени хотя бы одного из игроков Катара.

В качестве морального бонуса команда испанского специалиста, робко стучавшаяся в ворота Сенегала на протяжении всего матча, смогла лишь раз подобрать ключи к воротам нестабильного Эдуарда Менди. Мохаммед Мунтари перевисел всех в штрафной и забил первый гол Катара на чемпионате мира.

Голы: Мунтари (74) — Диа (41), Дьедиу (48), Дьенг (84).

Катар: Баршам, Мигел (Вад,83), Мохаммад, Хухи, Хассан, Ахмед (Сальман,83), Аль-Хайдос (Мунтари, 74), Мадибо, Будиаф (Хатем, 69), Афиф, Али.

Сенегал: Э. Менди, Сабали, Кулибали, Якобс (Сиссе, 77), Диалло, Гейе, Н. Менди (П.Сарр,77), И. Сарр (Ндиайе, 74), Дьятта (Сисс, 64), Дьедиу (Дьенг, 74), Диа.

Предупреждения: Мохаммад, Ахмед, Мадибо — Диа, Якобс, Ахмед.