Жительница Юнусабадского района Ташкента (2004 года рождения) попала под влияние идеологов террористических организаций и намеревалась выехать в Сирию, сообщила Служба государственной безопасности.

В июне 2021 года она прослушала в Telegram проповеди Абдуллы Зуфара, Абдуллы Бухари и Садика Самарканди, являющихся идейными лидерами террористических организаций, и, как отмечается в сообщении, прониклась ими.

Далее девушка вступила в переписку с членами этих организаций, а после приняла решение отправиться в Сирию и вступить в ряды «Исламского государства», говорится в сообщении.

Для этого, по данным СГБ, она втайне от родителей оформила заграничный паспорт, продала золотые украшения, купила и собрала чемодан, спрятав его затем в доме друга.

«Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых правоохранительными органами, план девушки не был реализован, и в марте этого года она была задержана, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В ее мобильном телефоне были найдены материалы террористических организаций «Катиба таухид валь-джихад» и «Союз исламского джихада», содержащие «фанатичные идеи», распространение или демонстрация запрещены законодательством.

Приговором суда девушка была признана виновной «по соответствующим статьям Уголовного кодекса» и приговорена к 5 годам лишения свободы.