В селе Халмион в Кадамжайском районе Баткенской области в Кыргызстане (на границе с Ферганской областью Узбекистана) 24 ноября было найдено тело женщины, о пропаже которой заявил её муж двумя днями ранее. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ферганской области.

22 ноября Ш. Х., проживающий в доме 108 на улице Яккатут в махалле «Хосилот», заявил, что его жена И. Х. по неизвестной причине вышла из дома в 3 часа ночи и пропала без вести.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий тело женщины было обнаружено в бетонном арыке, протекающем через село Халмион.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, у женщины зафиксированы механическая асфиксия, вызванная наполнением дыхательных путей водой, раны в области лба и кровоизлияние в мягкие ткани.

В связи с этой ситуацией проводятся доследственные действия, говорится в сообщении.