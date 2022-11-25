Cвободная экономическая зона «Навои» и грузовой терминал международного аэропорта «Навои» передают в управление эмиратским компаниям. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 ноября принял участие в церемонии подписании документов.

«Сегодня геополитическая ситуация в мире требует от каждой страны правильного использования своих возможностей и ресурсов, создания новых торговых и логистических коридоров. В связи с этим мы ведём переговоры с престижными компаниями мира и изучаем наиболее подходящие предложения. Наша цель — к 2030 году увеличить экспортный потенциал нашей страны не менее чем в 3−4 раза», — сказал глава государства.





Теперь СЭЗ «Навои» будет управлять один из крупнейших мировых портовых операторов DP World (ОАЭ). Она займётся внедрением международных правовых норм, отвечающих требованиям иностранных инвесторов, а также привлечением крупных производителей.

Другая эмиратская компания Terminals Holding, занимающаяся эксплуатацией аэропортов, взяла в управление грузовой терминал аэропорта Навои. Задачами компании являются наращивание грузооборота в воздушной гавани и подключение к крупным грузовым хабам. Это сотрудничество внесёт весомый вклад в интеграцию Узбекистана в ключевые международные транспортные коридоры и увеличит объёмы транзита минимум в 10 раз, говорится в сообщении.

«Желаю динамичного развития бизнеса этих двух компаний в Узбекистане. Уверен, что эти проекты ещё больше увеличат масштаб тесного сотрудничества между нашими странами», — сказал Шавкат Мирзиёев в завершение своего выступления.

Летом председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева в интервью Alter Ego сообщала, что Министерство инвестиций и внешней торговли ведёт переговоры с одним из крупнейших логистических операторов DP World. Но тогда речь шла о передаче в управление грузового терминала аэропорта «Навои».