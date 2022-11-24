Посол Узбекистана в Соединённых Штатах Жавлон Вахабов провёл переговоры с представителями Конгресса США — сенатором от штата Арканзас Томом Коттоном и сопредседателями «Кокуса по Узбекистану» в Палате представителей, конгрессменом от штата Техас Висенте Гонсалесом, а также другим законодателем этого штата конгрессменом Питом Сешнсом, сообщило ИА «Дунё».

На переговорах обсудили вопросы углубления двустороннего межпарламентского сотрудничества, расширения партнёрства в торгово-экономических, инвестиционных, транспортных и гуманитарных сферах.

Конгрессмен Висенте Гонсалес выразил намерение продвинуться в вопросе вывода Узбекистана из-под действия поправки «Джексона-Вэника» посредством принятия специального акта, направленного на обеспечение нормального торгового режима между США и Узбекистаном.

Напомним, в 2021 году на рассмотрение комитетов Палаты представителей США по иностранным делам и по путям и средствам был внесён законопроект о прекращении применения поправки «Джексона-Вэника» в отношении Узбекистана. Эта поправка 1974 года к «Закону о торговле» США ограничивает торговлю со странами, нарушающими права человека.

Сенатор Том Коттон высоко оценил уровень двусторонних отношений и подтвердил готовность внести вклад в укрепление и расширение стратегического партнёрства между США и Узбекистаном.

Как отметил конгрессмен Пит Сешнс, будучи членом «Кокуса по Узбекистану», он настроен активно способствовать повышению узнаваемости страны на Капитолийском холме, привлекая других американских законодателей в группу дружбы.

По итогам встречи с представителями Конгресса США достигнута договорённость о поддержании регулярных контактов по актуальным вопросам узбекско-американской повестки дня, в том числе межпарламентских отношений.