Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета безопасности ООН 23 ноября, созванном после очередного ракетного обстрела Россией энергетической инфраструктуры страны.

В среду во время массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях Россия выпустила 67 крылатых ракет и до 10 ударных беспилотников, сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины. Из них 51 ракету и 5 беспилотников удалось сбить.

«Есть попадания, к сожалению, и в жилой дом. Больницы, школы, транспорт, жилые районы — все пострадало», — отметил в своём выступлении Владимир Зеленский.

По его словам, ракетный удар по Запорожской области прошлой ночью пришёлся на родильное отделение больницы. «Российские террористы унесли жизни младенца — ребёнку было два дня, когда его убила российская ракета!» — подчеркнул глава государства. Он добавил, что в среду днём также было попадание в жилой дом в Вышгороде — 35 человек пострадали, четверо погибли.

Родильный комплекс в Запорожье, где погиб новорождённый. Фото: глава области Александр Старух / Telegram

«Российский террор привёл к блэкауту, причём не только в Украине. В соседней Молдове также исчез свет», — заявил Владимир Зеленский. В обращении к гражданам страны позже он отметил, что после обстрелов, к вечеру среды, 11 регионов Украины имели отметку «вся область без электричества».

Отключение электричества в Молдове прокомментировала президент страны Майя Санду: «Россия оставила Молдову в темноте. […] Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из-за желания сделать других людей смиренными. Как бы тяжело сейчас ни было, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова, — к свободному миру».

Владимир Зеленский подчеркнул: «Энергетический террор — это аналог применения оружия массового поражения. Когда на улице минусовая температура, а десятки миллионов людей в результате попадания российских ракет по энергообъектам остаются без электричества, тепла и воды, это очевидное преступление против человечности».

Разрушения в Киевской области после ракетной атаки в среду. Фото: ГСЧС Украины / Telegram

Президент Украины призвал партнёров защитить небо страны. «Нам нужны современные и эффективные системы ПВО и ПРО, и я благодарю всех, кто уже помогает», — сказал он.

«Совбез должен дать чёткую оценку поступкам государства-террориста в соответствии с разделом 7 Устава ООН. Украина предлагает, чтобы Совбез принял такую резолюцию — об осуждении любых форм энергетического террора», — сказал он.

«Увидим, сможет ли кто-то в мире вместе с Россией сказать, что террор против гражданских людей — это вроде бы хорошо», — заявил Владимир Зеленский.

Он также пригласил миссию экспертов ООН на объекты критической инфраструктуры Украины, которые потерпели удары российскими ракетами.

«Необходимо провести надлежащую оценку повреждений и разрушений. Нужно зафиксировать, что это удары именно по инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь десятков миллионов людей», — подчеркнул он.

«И, наконец, нужно восстановить справедливость внутри самих структур ООН. Государство-террорист не должно участвовать в каких-либо голосованиях по вопросам его агрессии, его террора. Это тупик, когда тот, кто вызвал войну, когда тот, кто ответственен за террор, блокирует любую попытку Совбеза ООН выполнить свой мандат. Это нонсенс, что право вето сохраняется для несущего преступную войну», — сказал Владимир Зеленский.

«Мир не должен быть заложником одного международного террориста», — добавил он в заключение.

Реакция ООН

Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло заявила, что последние нападения свидетельствуют о том, что зима может стать настоящей катастрофой для миллионов украинцев. Даже до этих ударов официальные лица Украины заявляли, что в стране практически не осталось работающих крупных тепловых и гидроэлектростанций, отметила она.

«ООН решительно осуждает эти нападения и требует, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила эти действия», — заявила представитель ООН. Она напомнила об ответственности за нарушения правил войны.

Представитель ООН призвала «не допустить искусственно спровоцированной гуманитарной катастрофы этой зимой», предупредив, что высокую цену за неё заплатят не только украинцы, но и все международное сообщество. Она добавила, что необходимо поддержать усилия по деэскалации ситуации при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Реакция России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил: «Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией».

«Для ослабления и уничтожения военного потенциала противника, высокоточным оружием наносятся удары по объектам энергетической и иной инфраструктуры, которая используется в целях военного снабжения украинских частей», — подчеркнул он.

«Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраинах городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась», — сказал Василий Небензя.

По его словам, одной из целей России является подрыв боеспособности украинской армии. Москва, как отметил Василий Небензя, будет решать эту задачу военными методами, пока Украина не займёт «реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать» спорные вопросы".