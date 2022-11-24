Для тех, кто не успел стать студентом в 2022—2023 учебном году, Университет инновационной и социальной экономики (УИСЭ) объявляет второй тур приёма документов на дневную, заочную и вечернюю формы обучения в группы с узбекским и русским языками обучения.

УИСЭ — негосударственный частный лицензированный (№ 038678) университет, нацеленный на взращивание талантливых кадров, способных предлагать инновационные решения прикладного характера в социально-экономической сфере развития Узбекистана.

Студентами университета уже стали более 1400 человек.





Обучение предоставляется по следующим направлениям:

«Начальное образование»;

«Дошкольное образование»;

«Филология и преподавание языков»;

«Экономика» (по отраслям);

«Психология» (по видам деятельности);

«Бухгалтерский учёт и аудит» (по отраслям);

«Финансы и финансовые технологии»;

«Информатика и технологии программирования».





Практические знания и навыки, полученные выпускниками университета, станут мощным инструментом в их реализации как в государственном, так и частном секторах, а также в развитии их собственных бизнес-проектов.

По окончании обучения выпускникам будут выданы дипломы государственного образца.





Университетом запланирован запуск совместных образовательных программ с учебными заведениями развитых стран. В годы обучения студенты будут практиковаться в одних из ведущих компаний Узбекистана, а отличники учёбы — в странах-партнёров университета.





Абитуриентов ожидает экзамен из 90 тестов по трём предметам выбранного направления. Абитуриенты, набравшие 56,7 и выше баллов в тестовых испытаниях, в государственные вузы принимаются на основе беседы. В университете также действует система трансфера и восстановления. Желающие могут перевестись (восстановиться) на смежные направления УИСЭ из государственных и негосударственных, а также зарубежных вузов.

Подать документы онлайн можно по ссылке.

Абитуриенты, набравшие 56,7 и выше баллов по результатам экзаменов ГТЦ могут подать заявку по ссылке.

Подать заявку для перевода учёбы или восстановления можно на сайте.

Выпускники техникумов 2021—2022 учебного года имеют возможность поступить в УИСЭ по схожим направлениям на основе собеседования. Документы для данной категории абитуриентов принимаются в офлайн-режиме. Успешно прошедшие беседу кандидаты зачисляются на второй курс.

От абитуриентов требуются:

копия аттестата об окончании 11 класса или диплома о среднем специальном образовании; копия паспорта или ID-карты; цветная фотография размером 3×4 см (2022 года).

C Университетом инновационной и социальной экономики можно получить конкурентоспособное образование и стать востребованным специалистом.

УИСЭ не сотрудничает с консалтинговыми агентствами.

Телефоны для справок: (+998) 55−506−12−77, (+998) 97−009−79−75, (+998) 94−609−79−75, (+998) 91−013−79−75, (+998) 33−091−00−77, (+998) 55−506−79−75.

Приём по адресу: Алмазарский район, ул. Уста Ширин, 116.

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