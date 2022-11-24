Швейцария — Камерун — 1−0

Первый матч в группе G по расписанию открывался в обеденное время. То ли некая дрёма в катарскую жаркую погоду, то ли, наоборот, повышенная активность накануне в ходе индивидуальной вечерней программы заставляла игроков в дебюте матча лишь обозначать некоторое давление на поле.

Редкий прорыв Мбемо в штрафную, где форварда могла напугать непробивная репутация швейцарского кипера Зоммера, вызвала у камерунца некие конвульсии в ногах. Ничем другим объяснить такую расточительность и без того редких моментов объяснить нельзя.

Швейцария, в свою очередь, битый первый тайм без особого надрыва искала свой шанс и наконец-то его нашла в ногах Бреля Эмболо, который замкнул прострел Фройлера. Нападающий «Монако», камерунский экспат, в знак почтения к своим корням не стал праздновать гол и подарил масс-медиа повод написать о событиях матча чуть больше, чем он заслуживал.

В общем-то швейцарцы выиграли, что называется, на классе, без особенного напряжения. Ответить надлежащим образом после пропущенного гола команда Камеруна не сумела: вяло потоптавшись у стен внушительной швейцарской обороны, она так и не нашла в ней дыр.

Главной тактической единицей «неукротимых львов» вновь стал Эрик Шупо-Мотинг. Забей нападающий «Баварии», тогда многие СМИ может быть вспомнили про его немецко-камерунское прошлое. Но видимо, придётся отложить на следующий раз.

Гол: Эмболо (48).

Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Фройлер, Джака, Соу (Фрай, 72), Шакири (Окафор, 72), Эмболо (Сеферович, 72), Варгас (Ридер, 81).

Камерун: Онана, Н’Кулу, Ву, Касталлетто, Фай, Замбо Ангисса, Ум Гуе, Онгла (Ондуа, 68), Токо Экамби (Н'Куду,74), Шупо Мотинг (Абубакар, 74), Мбемо (Нгамале,81).

Предупреждения: Эльведи, Аканджи — Фай.

Уругвай — Южная Корея — 0−0

Фото: fifa.com.

После стартового провала Аргентины, пока ещё не вступила в игру Бразилия, за статус лучшей южноамериканской команды решил побороться Уругвай. Но в первом матче в группе H ему попалась Южная Корея, которая урезонила амбиции «небесно-голубых».

Корейцы начали матч на стадионе Education City без всяких комплексов и поначалу выглядели в созидательных действиях чуть убедительнее. Но ближе к концу первого тайма Уругвай усилиями свой полузащиты отодвинул игру от своих ворот и заставил мяч метаться у тех, что оборонял один из пяти корейских однофамильцев — Ким Сон Кю. Удар Диего Година в штангу доказал, что даже самого возрастного уругвайского игрока на ЧМ-2022 рано списывать со счетов.

Как это часто бывает, выпустив стартовый пар, игра в оставшиеся время почти полностью лишилась своего первоначального куража, сведясь к работам по разгрузке-погрузке мяча в штрафную. Лидер корейцев Сон Хын Мин, выступающий в грозной защитной маске из-за лицевой травмы, по непреложному жанру хоррора в этот игровой день оказался довольно дружелюбен и мягок. Отчего на поле заметен практически не был.

Оба тренера — и Паулу Бенту, и Диего Алонсо — попытались перезапустить сценарий игры. Но вышедший, к примеру, вместо Суареса Кавани был не совсем расторопен, свежие игроки Южной Кореи отвечали той же любезностью . Дальний выстрел Феде Валверде в крестовину и почти мгновенный ответ Сон Хын Мина только лишь подкрепили напрашивающийся вывод: если уж у лидеров команд ничего не вышло, так той ничьей и быть.

Уругвай: Рочет, Касерес, Годин, Хименес, Оливера (Винья,78), Вальверде, Весино (де ля Крус, 78), Бетанкур, Пельистри (Варела, 88), Нуньес, Суарес (Кавани, 54).

Южная Корея: Ким Сон Кю, Ким Чжин Су, Ким Мин Джэ, Чон У Ён, Хван Ин Бём, Сон Хын Мин, Ли Джэ Сон (Чхо Кю Сун, 74), Ким Мун Хван, Хван Ый Чо (Ли Кан Ин, 74), На Сан Хо (Сон Чун Хо, 74), Ким Юнь Квон.

Предупреждения: Касерес — Чхо Кю Сун.