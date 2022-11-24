Испания — Коста-Рика — 7−0

Фото: fifa.com.

Обстоятельства поражения костариканцев от испанцев драматичными могут считать самые преданные болельщики «лос тикос». Более к описанию действия на стадионе «Аль-Тумама» подходит юмористический рассказ Антона Чехова «О вреде обжорства». С той лишь разницей, что смотреть, как «фурия роха» «пережёвывает» Наваса и Ко., можно было совершенно не в ущерб здоровью зрителей, собравшихся за ужином у телеэкранов.

Испанцы начали страстно и горячо и уже к 10-й минуте повели в счёте. Вот Гави в качестве первого блюда навесил в район 11-метровой отметки Коста-Рики, на которую голом откликнулся Ольмо. Вот Альба на второе горячее обработал мяч на левом фланге, прострелил в штрафную соперника, где передачу замкнул Асенсио, пробив в правый от Наваса нижний угол — 2−0. И в качестве десертной вишенки на испанском первотаймовом торте стал пенальти Торреса, заработанном на Альбе.

Коста-Рика в среду была беззуба в нападении, игроки старались идти вперёд, атаковать, но делали это в совершеннейшей немотивированности. Команде, где Навас, защитники Уостон и Овьедо, хавбэк Руис и форвард Кэмпбелл помнят ещё свой выход в четвертьфинал на ЧМ-2014, срочно нужно обновление состава.

В последние 20 минут обескураженные костариканцы смогли отметиться в чужой штрафной исключительно «вегетарианской» потасовкой с соперником. Продолжая аналогии с картой блюд, во втором тайме испанцы в качестве дежистива довели счёт до определения «разгромный» и установили рекорд по владению мячом на ЧМ (81,7%).

Голы: Ольмо (11), Асенсио (21), Торрес (31, 54), Гави (74), Солер (90), Мората (90+2).

Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта, Лапорт, Родри, Альба (Бальде, 64), Бускетс (Коке, 64), Педри (Солер, 57), Гави, Ольмо, Асенсио (Уильямс, 69), Ферран Торрес (Мората,57).

Коста-Рика: Навас, Мартинес (Вастон,46), Дуарте, Кальво, Фуллер, Овьедо (Матаррита,82), Борхес (Агилера,72), Техеда, Кэмпбелл, Контрерас (Самора,61), Беннетте (Руис, 61).

Предупреждения: Кальво, Кэмпбелл.

Бельгия — Канада — 1−0

Фото: fifa.com.

Присутствие некоей антилогики в сюжете второго матча группы F бросилось в глаза с самого начала. В дебюте встречи бельгийцы спокойно и почти торжественно вручили инициативу бойким канадцам, только что не положили ее в коробочку, обернув ленточкой.

Очень скоро этот тактический ход показался опрометчивым: атакующие достоинства команды Джона Хердмана заставили замбийского рефери Жанни Сиказве с помощью VAR разглядеть игру рукой со стороны Янника Карраско в собственной штрафной. Главной же на старте матча стала дуэль Альфонсо Дэвиса с бельгийским вратарём Тибо Куртуа. Защитник «Баварии» пробил из ног вон как плохо, а кипер «Реала» присоединился к мексиканцу Очоа, отбившему накануне удар поляка Левандовски.

И только сполна продемонстрировав один из своих козырей — класс вратаря, Бельгия предъявила второй — бомбардировку штрафной соперника навесами. Под конец первой половины игры Ян Вертонген гроссмейстерский пас на Миши Батшуайи, который и вывел вперёд постаревших и заметно просевших в игре подопечных Роберто Мартинеса.

Канадцев такой ход событий не смутил, они продолжали гнуть свою наступательную линию. В своей упёртости с ними мог поспорить только рефери матча, который не захотел больше назначать несколько очевидных пенальти в ворота бельгийцев.

Футбол, конечно, игра эпизодов, каждый из которых может оказаться решающим. Забил бы Дэвис в самом начале матча, ошибся бы Вертонген, попал бы Дэвид в ворота раньше, чем это сделал Батшуайи, — сюжет игры был бы иным. Но футбол ещё и сумма стечений обстоятельств и везения. Матч Бельгия — Канада стал одним пока из редких случаев на нынешнем чемпионате, когда явная игра на удержание минимального счета принесла успех команде, которая играла намного хуже. А с профессионализмом африканского арбитра надо, конечно же, разбираться.

Гол: Батшуайи (44)

Бельгия: Куртуа, Кастань, Вертонген, Алдервейрелд, Дендонкер, Карраско (Менье, 46), Витцель, Де Брейне, Тилеманс (Онана,46), Азар (Троссард,62), Батшуайи (Лои, 78).

Канада: Борян, Витория, Миллер, Джонстон, Ларейя (Адекугбе, 74), Хатчинсон (Коне, 58), Эуштакиу (Осорио, 81), Хойлетт (Ларин,58), Дэвис, Дэвид, Бьюкенен (Миллар, 81).

Предупреждения: Карраско, Менье, Онана — Дэвис, Джонстон.