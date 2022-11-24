Бренд Rasta, ранее работавший под названием Girgitton, начал свою деятельность в Ташкенте. На сегодняшний день Rasta предоставляет услуги доставки еды в таких регионах, как Ташкент, Фергана и Коканд из более 250 ресторанов и кафе.





«За месяц количество наших пользователей увеличилось до 11500. Наш принцип работы прост: скачиваете мобильное приложение Rasta с Google Play или AppStore, выбираете понравившуюся вам еду, ресторан и заказываете. Также мы добавили в приложение новую и удобную функцию. Функция в приложении будет спрашивать вас „Сколько вы хотите потратить на еду?“. Далее вы вводите сумму исходя из своего бюджета, а приложение предложит вам блюдо именно на эту сумму», — cказал основатель компании Хуршид Марозиков.

Несмотря на пробки на дорогах, Rasta прикладывает большие усилия для того, чтобы заказчик получил свой заказ в точное время.

С промокодом Welcome от Rasta действует бесплатная доставка.

Колл-центр:(+998) 78−113−01−23.

Приложение доступно в Google Play и AppStore.

Сайт: rasta.uz

Telegram: t.me/rastaapp

Instagram: rasta.app

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