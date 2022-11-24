Сотрудники управлений Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре и Службы государственной безопасности Денауского района Сурхандарьинской области 23 ноября пресекли попытку незаконной продажи земли, сообщило УзА.

В ходе оперативного мероприятия был задержан председатель фермерского хозяйства «Корахон Халифа Денов» М. Х., планировавший продать 1 га земли, находившейся в пользовании его фермерского хозяйства за 100 тысяч долларов.

При получении аванса в 20 тысяч долларов от покупателя И. К. мужчина был задержан.