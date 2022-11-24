Внимательность — важное средство для обеспечения безопасности и сохранности денег. Следуя простым правилам, можно сохранить в безопасности данные и деньги на картах и счетах.

Нельзя никому сообщать коды с обратной стороны карты, а также подтверждения операций, которые банк присылает в СМС. Если вам позвонили якобы из службы безопасности банка и попросили назвать код из SMS, чтобы, например, отменить сомнительную операцию — перед вами мошенники.

«Самые технически продвинутые злоумышленники могут использовать даже подменные номера, чтобы при звонке отображался номер банка, поэтому мы просим наших клиентов всегда быть внимательными и при малейшем подозрении прекращать общение и обращаться в службу поддержки банка. Сотрудники банков не звонят клиентам, чтобы узнать данные карты и не спрашивают SMS-коды подтверждения. Все, что нужно настоящему сотруднику банка, у него как правило уже есть», — отметили в службе безопасности АКБ «Капиталбанк».

Единственный случай, когда сотрудник банка может попросить код из SMS, если держатель карты сам позвонил в службу поддержки банка. В этом случае код нужен для подтверждения личности клиента, и это же будет написано в SMS от банка.

Задача злоумышленников — получить как можно больше информации о ваших картах и счетах, поэтому при малейшем сомнении стоит положить трубку и позвонить в банк. Сотрудники АКБ «Капиталбанк» всегда придут на помощь.

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