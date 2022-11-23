Сотрудники системы АО «Узагросугурта» были ознакомлены с содержанием закона «Об утверждении Трудового кодекса Узбекистана» и постановления Кабинета министров Узбекистана от 14 октября 2022 года «О дополнительных мерах по обеспечению соблюдения этических правил государственными гражданскими служащими».

На семинаре, организованном в преддверии 31-й годовщины принятия государственного флага Узбекистана, представитель Министерства занятости и трудовых отношений подробно рассказал об основных принципах правового регулирования трудового кодекса в новой редакции. В частности, об индивидуальных трудовых отношениях и непосредственно связанных с ними общественных отношений, необходимости принятия закона, основных изменениях в нем и нововведениях, вносимых в трудовое законодательство.

Как отмечалось, действующий Трудовой кодекс был принят в 1995 году, когда доля частного сектора в экономике составляла всего 21% по сравнению с 83% сегодня. То есть, большая часть работодателей приходится на частный сектор. Это, в свою очередь, свидетельствует о новых инструментах труда, а также о расширении форм трудовых отношений.

При этом в новой редакции совершенствуются некоторые отношения, связанные с заключением трудового договора. В частности, уточняется возраст, с которого допускается приём на работу, и расширяются категории лиц, для которых первоначальное тестирование не предусматривается. Определены условия внесения изменений в трудовой договор без согласия работника при объявлении чрезвычайного положения или карантинных мер в стране или регионе, в том числе такие насущные вопросы, как переход на гибкий комфортный режим, неполный рабочий день, удалённая работа.

Выступившие на семинаре отметили, что в новом Трудовом кодексе учтены требования рыночной экономики и обеспечение баланса интересов работников и работодателей, активное развитие новых различных форм вовлечения граждан в трудовую деятельность. Отдельно указывается на то, что созданы правовые основы для широкого применения гибких режимов работы, позволяющих работодателям, в частности, выбирать более простые и гибкие формы найма дополнительных работников.

Согласно закону «Об утверждении Трудового кодекса Узбекистана», подписанному президентом Узбекистана 28 октября 2022 года, кодекс в новой редакции состоит из двух частей, семи разделов, 34 глав, 621 статьи. Ранее Трудовой кодекс состоял из двух частей, 16 глав и 294 статьей.

Эксперты также подробно ответили на вопросы заданные участниками семинара в интерактивном режиме.

Команда АО «Узагросугурта» приняла участие в праздничных торжествах, организованных на площади Дружбы народов в Ташкенте.

«Флаг Узбекистана олицетворяет нелёгкую судьбу и славное прошлое огромной страны. Идея создания государства, приверженность общечеловеческим ценностям нашего народа, имеющего великое прошлое, славную историю, отражена прежде всего в его государственных символах. Поэтому, когда мы смотрим на наш флаг, когда он развевается высоко или когда звучит наш гимн — мы чувствуем духовную силу, чувство гордости в наших сердцах и уверенность в великом будущем», — отметила команда «Узагросугурты».

В ходе мероприятия было подчёркнуто, что в мирное и спокойное время флаг Узбекистана, олицетворяющий независимость и национальность, с честью развевается на всей территории страны, доставляя радость и гордость каждому узбекистанцу.

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