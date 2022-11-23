В Ташкенте 19 ноября примерно в 22:30 на улице Шота Руставели в Яккасарайском районе произошло ДТП, в результате которого погибла молодая женщина, сообщило ГУВД Ташкента.

Водитель автомобиля Nexia Асадбек А. (2003 года рождения) совершил наезд на пешехода, 34-летнюю Раилю К. Девушка скончалась по дороге в больницу.

Как уточнили «Газете.uz» в ГУВД, по имеющимся у следствия данным девушка не переходила дорогу.

По данному факту Следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.

В среду в Facebook-группах распространился пост об этом трагическом происшествии, в нем отмечается, что ДТП произошло в районе «Аския-базара», на стороне кафе «Ялпиз». Знакомые погибшей ищут записи случившегося с камер и видеорегистраторов и свидетелей.