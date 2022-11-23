В одном из многоэтажных зданий на территории IT Park в Ташкенте в среду произошёл небольшой пожар. Фотографии и видео об этом появились в социальных сетях.

Пресс-служба Министерства по развитию ИТ и коммуникаций сообщила, что пожар в строящемся 24-этажном здании был кратковременным и к настоящему времени полностью потушен.

Фото: Мининфоком.

Пресс-служба МЧС Узбекистана сообщила, что после получения в 11:12 сигнала о возгорании на место были направлены три пожарно-спасательных экипажа. Они прибыли туда в 11:15, в 11:25 пожар был потушен.

Уточняется, что возгорание произошло на 21-м этаже здания, на территории 5 кв. м горели остатки пенопласта.

Пострадавших в результате происшествия нет, отметили в министерстве.