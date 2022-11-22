22 ноября в Елисейском дворце в Париже состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Франции Эммануэля Макрона. Шавкат Мирзиёев прибыл в эту страну накануне с официальным визитом.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, главы государств «подробно обсудили вопросы дальнейшего наращивания узбекско-французского взаимовыгодного сотрудничества и договорились о развитии отношений всеобъемлющего партнёрства высокого уровня».

Они также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам и выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества в сфере безопасности и эффективного противодействия возникающим вызовам и угрозам.





Президенты отметили значимость развития культурно-гуманитарных связей. Они поддержали открытие филиала Французского альянса в Самарканде (он также действует в Ташкенте) и приветствовали проведение второго узбекско-французского образовательного форума 27−28 ноября в Париже. Кроме того, достигнута договорённость о развитии сотрудничества в области подготовки преподавателей французского языка.

Днём ранее в рамках узбеско-французских деловых мероприятий в Париже были подписаны торгово-экономические соглашения и контракты на сумму свыше 6 млрд евро, сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, была подписана Программа стратегического сотрудничества до 2025 года с Французским агентством развития, которая предусматривает совместную реализацию проектов на сумму более 1 млрд евро. Это государственное агентство в Узбекистане участвует в проектах в сфере развития городской инфраструктуры, «зелёной» экономики, санитарии, гидроэнергетики, сельского хозяйства и других.

Шавкат Мирзиёев пригласил Эммануэля Макрона посетить Узбекистан с визитом в любое удобное для него время.

После переговоров президенты отправились в Лувр на знакомство с выставкой «Сокровища оазисов Узбекистана. На перекрёстке караванных путей». В этот же день в Институте арабского мира в Париже открылась выставка «Дорога в Самарканд. Чудеса шёлка и золота».

В текущем году Узбекистан и Франция отмечают 30-летия установления дипломатических отношений.