Ibn Sino Savdo Markazi — это один из крупнейших торговых комплексов в Узбекистане, который оснащён семиэтажным торговым пространством и магазинами, оборудованными передовой техникой. Немаловажным фактом является то, что коммерческая недвижимость Ibn Sino Savdo Markazi поступает в продажу с базовым ремонтом и подводкой необходимых коммуникаций: отопления, кондиционирования, воздухообмена и пожаротушения.

И только до конца 2022 года застройщик Stroymart запускает денежную акцию, благодаря которой вы сможете стать счастливым обладателем не только магазина в одном из масштабных торговых комплексов Узбекистана, но и 1 млрд сумов. Условия данной акции — просты: приобретая коммерческую недвижимость на территории Ibn Sino Savdo Markazi, вы автоматически становитесь участником денежной акции.





Победитель будет выявлен уже 25 декабря 2022 года. Это возможность выиграть крупную сумму денег для развития своего собственного бизнеса уже сейчас.

Дополнительная информация об акции

Юридическое наименование организатора: СП OOO DILYAZ BIZNES.

Сроки проведения акции: с 1 сентября по 25 декабря 2022 года до 18.00.

Призовой фонд: 1 млрд сумов.





Победитель акции будет определён 25 декабря в 18:00 в кругу участников акции и гостей с помощью лототрона по номеру договора на приобретённую коммерческую недвижимость.

Награждение победителя будет проходить в офисе продаж ТЦ Ibn Sino по адресу: Шайхантахурский р-н, массив Ибн Сино-2, ул. Белтепа. Если победитель не сможет присутствовать на вручении, с ним свяжутся по телефону.

Телефон: (+998) 93−840−88−88.

Сайт: stroy-mart.uz

На правах рекламы.