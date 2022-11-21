11 ноября в Ташкенте прошло официальное открытие офиса продаж уникального проекта, многофункционального комплекса Newport, строящегося по концепции mixed-use на территории площадью 6,8 га.





На торжественном мероприятии представители компании рассказали, чем Newport уникален и в чем его основные преимущества.

Уникальная идея проекта Newport

В основе идеи строительства Newport у девелопера One House лежит энергия созидания, которая благодаря синергии и мировому опыту специалистов компании направлена на создание комфорта для как будущих резидентов, так и их соседей.





«Newport строится на основе 100% иностранных инвестиций. Реализовывает проект команда иностранных специалистов из Китая, Турции, Казахстана и России. Непосредственно над стройкой работают турецкие специалисты, которые на сегодняшний день успешно реализовали много проектов в Узбекистане», — сказал директор One House Азиз Розмухамедов.

Проект реализовывается по концепции mixed-use, которая является популярным трендом среди урбанистов. Она основана на идее того, что люди становятся счастливее, экономя время на перемещениях и живя в сообществах.

Newport по масштабам будет как целый район. Но его формат будет принципиально отличаться за счёт создания собственной удобной инфраструктуры. То есть все, что нужно для человека, будет находится поблизости: дом, работа, учёба, отдых, развлечения и многое другое.

Это будет район с собственной зелёной зоной, аллеей, протяжённостью почти в 1 км вдоль набережной, охраной, видеонаблюдением, услугами консьержа, спортивными площадками и локациями для проведения досуга. Будет свой парк с большой детской площадкой и поющим фонтаном, где смогут проводить время как жители Newport, так и гости.

Все, что нужно для жизни — рядом

Что касается технических параметров, то общая возводимая площадь — 400 тысяч кв. м, в комплексе — 15 блоков, из них 8 — это жилые дома, а все остальное — собственная гостиница Newport, которая будет оказывать услуги уровня пяти звёзд, апарт-отель, клиника и бизнес-центры класса «А» с круглосуточным сервисом по встрече и размещению гостей и партнёров. Здесь можно будет по запросу организовывать деловые переговоры в функциональных лобби-зонах, конференц-залах или в zoom-тауне.





Также здесь будут расположены zoom-кабинки. Это рабочие пространства для аренды нового формата, рассчитанные на одного-двух человек с необходимой коммуникацией: интернет, санузел и прочее. Данный формат принципиально отличается от коворкинг-центров, где в основном — это опенспейс. Формат zoom-кабинок даёт возможность уединиться и поработать в тишине, в максимальной концентрации.

Помимо этого, на территории Newport появятся детский сад, фуд-корты с ресторанами, кафе, барами и кофейнями. А для автомобилей предусмотрен наземный и подземный smart parking площадью 50 тысяч кв. м, оснащённый зарядными устройствами для электрокаров, что полностью освободит территорию дворов от машин.

Такой комплексный подход включает и последующий сервис с долгосрочным сопровождением, к которому уже привлечена компания с международной экспертизой.

Выгодные условия покупки

Строительство проекта реализовывается в три этапа. Первый планируется завершить в конце третьего квартала 2024 года.

Доступны различные планировки от квартир-студий до больших четырёхкомнатных. Тут могут для себя найти квартиру мечты те, кто предпочитает жить один, пары и большие семьи с детьми.





Девелопер предлагает выгодные условия покупки недвижимости в Newport, сейчас можно получить 20% скидку и дополнительную скидку в честь открытия офиса продаж. Также есть возможность приобретения недвижимости в рассрочку.

«У команды One House достаточно амбициозные цели. Мы хотим зайти на рынок недвижимости по-своему. Поэтому мы много готовились и работали над проектом на протяжении долгого времени», — рассказал Азиз Розмухамедов.

Newport — это воплощение баланса между работой, жизнью и отдыхом, что прослеживается в расположении и возможностях комплекса. Владельцы недвижимости в Newport смогут почувствовать себя причастными к большим переменам, окружив себя интересными людьми, полезными деловыми контактами, весело проводить время с друзьями и быть ближе к семье, легко поддерживая баланс work-play.

Телефоны: 1329, (+998) 99−366−11−11.

Офис продаж: Яккасарайский р-н, Ташкентская малая кольцевая дорога, 190.

Сайт: newport.com

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