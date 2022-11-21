В понедельник по Узбекистану ожидается малооблачная и сухая погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Лишь по северным районам Навоийской области, а также местами по Ташкентской области с прохождением фронтальной облачной полосы возможны небольшие дожди. В горных районах — дождь и снег.

Дневная температура воздуха будет в пределах +13…+15 градусов, по югу — +18…+21.

Начиная со вторника и до конца рабочей недели на территорию Узбекистана ожидается вынос сухого и очень тёплого воздуха с зарубежного юга, станет теплее на 6−8 градусов. Дневная температура воздуха будет повышаться: во вторник до +15…+17 градусов, а в дальнейшем — уже до +18…+20, местами до +23 градусов.

По Узбекистану ожидается погода без осадков, лишь в отдельных районах Ташкентской области в ночь на вторник возможен небольшой дождь, в горах осадки.

21−22 ноября по горной территории республики лавиноопасно. В эти же дни ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

Местами по республике возможен туман.