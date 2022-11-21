Против женщины, бросившейся в канал Даргом в Самаркандском районе с тремя детьми, возбуждено уголовное дело, она заключена под стражу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Самаркандской области.

По данным ведомства, 1 ноября жительница махалли «Жаркишлок» А. К. забрала трёх несовершеннолетних детей и ушла к родителям после ссоры со свекровью С. К.

Затем 3 ноября она забрала дочь из дома матери, двух сыновей из детсада и пришла с ними к каналу, протекающему в махалле «Янгиарык».

По версии следствия, женщина бросилась в воду с целью убить себя и своих детей.

Её и двоих детей вытащили работники столовой в махалле «Ок-амур», однако один ребёнок скончался на месте.

Тело ещё одного ребёнка было найдено на берегу канала 13 ноября.

Уголовное дело в отношении А. К. было возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 97 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии) Уголовного кодекса Узбекистана.

Проводятся служебные проверки в УВД, управлении по поддержке махалли и старшего поколения и отделе семьи и женщин области. Предварительное следствие по делу ведёт прокуратура Самаркандской области.