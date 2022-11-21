Две выставки, посвящённые древней культуре и традициям Узбекистана, откроются в Париже 23 ноября, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей»

Одна из них — «Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» — будет представлена в музее Лувра (один из крупнейших художественных музеев мира, который ежегодно привлекает 10 млн туристов) до 6 марта 2023 года. Выставка расскажет об истории Великого шёлкового пути, который проходил через южную часть нынешнего Узбекистана.

На ней будут представлены предметы монументального и станкового искусства, настенные росписи, резные детали дворцов, предметы декоративно-прикладного искусства. Всего посетители смогут ознакомиться с 169 редкими музейными экспонатами: 137 предметов из 13 музеев Узбекистана, охватывающие период с V—VI веков до нашей эры до эпохи правления Темуридов, и 31 — из ведущих музеев мира.

Специально для выставки специалисты Узбекистана и Франции отреставрировали 70 предметов. Реставрационные работы начались в 2017 году. Поэтому часть предметов будет показана впервые.

Среди экспонатов особо выделяется Катталангарский Коран VIII века — одна из важнейших рукописей исламского мира. Долгое время Коран хранился в мечети Лангар-ота в Камашинском районе Кашкадарьинской области. В исламском мире он считается одной из старейших рукописей Мусхафа.

К восстановлению этого уникального документа были привлечены Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои, Фонд развития и культуры Узбекистана, Управление мусульман Узбекистана. Процесс реставрации был очень сложным, тяжёлым и трудным, отмечают в фонде культуры. Работы были выполнены реставраторами всемирно известного музея Лувр Аксель Делё и Аурелией Стрети.

Как отметили в Управлении мусульман Узбекистана, в мире существует лишь один экземпляр Катталангарского Корана. На выставке будут представлены две страницы из Корана, и посетители смогут увидеть его уникальную каллиграфию и миниатюры.

Фото: Alter Ego.

Также экспозиция включает в себя двенадцать миниатюр, рассказывающих об истории эпохи Бухарского эмирата.

Национальная французская библиотека предоставила для выставки копию книги Марко Поло XIV века, которая включает рассказы о его путешествиях по Азии, совершенные им в конце XIII века.

Археолог музея Лувр, научный куратор выставки Рокко Канте в интервью Alter Ego заявил, что «в ближайшие 30 лет подобных выставок больше не будет».

«Почему эта выставка уникальна? Потому что впервые во Франции и вообще в Европе мы выставляем такие уникальные экспонаты из Узбекистана. Тут будет более 130 экспонатов. Это является плодом больших усилий и реставрационных, и в вопросах исследований. Некоторые из этих экспонатов совершенно недавно были найдены. И мы проведём эту выставку сейчас и в ближайшие 30 лет подобных выставок больше не будет», — сказал он.

Фото: Alter Ego.

По его словам, сейчас европейская публика мало знает о Центральной Азии, по этой причине он приехал в Узбекистан, чтобы работать тут в качестве археолога.

«Я участвовал здесь в некоторых раскопках, и я уверен, что благодаря этой выставке французы и в целом европейцы, и даже американцы, потому что большой процент американцев и европейцев из других стран посещают Лувр, что они ознакомится с выставкой и будут иметь больше понимания, что из себя представляет Узбекистан, где он находится. Узнает о величии таких городов, как Самарканд, Бухара и Хорезм. То есть выставка несёт такой образовательный характер. После этой выставки люди будут больше знать об Узбекистане.

«Дорога в Самарканд, цвета и великолепие Узбекистана»

На второй выставке «Дорога в Самарканд, цвета и великолепие Узбекистана», которая пройдёт в Институте арабского мира с 23 ноября по 4 июня, будут представлены более 300 экспонатов из 9 музеев Узбекистана. Коллекция включает в себя предметы текстиля, одежду, обувь, головные уборы, ювелирные украшения конца XIX — середины XX века, золотошвейные чапаны эпохи Бухарского эмирата, а также картины Туркестанского авангарда из коллекций государственных музеев Узбекистана.

Соглашение о проведении выставок было подписано во время первого визита президента Шавката Мирзиёева во Францию в октябре 2018 года. Подготовительная работа к выставкам проводилась на протяжении последних трёх лет. Состоялось несколько совместных узбекско-французских экспедиций, в ходе которых было совершено множество археологических открытий, отмечают в фонде культуры.

Фото: Мадина Нурманова.

В рамках выставок в Лувре и в Институте арабского мира будут изданы каталоги с научными статьями международных и узбекистанских специалистов.

Выставки организованы Фондом развития культуры и искусства при Кабинете Министров в партнёрстве с музеем Лувра и Институтом арабского мира.