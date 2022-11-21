Пресловутая футбольная статистика знает практически все. Например, что первый футбольный турнир в Иране (тогда — в Персии) организовал в 1907 году англичанин Сесил Спринг Райс — посол Британии, впоследствии ее же посол в США и близкий друг Теодора Рузвельта.

Вряд ли нынешнее поколение футболистов двух стран знают о подобных исторических коллизиях, но матч англичан и иранцев, открывающий в понедельник ЧМ-2022 в группе B, спровоцировал новую волну разговоров о «роли личности в истории».

Травма основного иранского кипера Бейранванда, столкнувшегося в штрафной со своим защитником в дебюте встречи, никак не тянет на определение «разгул страстей». Возможно, мы ещё увидим в Катаре, как обладатель 60-метрового вбрасывания мяча в игру перепишет свой рекорд. Но с его преждевременным уходом с поля португальскому наставнику иранцев Карлосу Кейрушу необходимо было вносить коррективы в свой первоначальный план: отдать мяч сопернику и надеется, что ветераны Мехди Тареми и Алиреза Джаханбакш впереди найдут свой шанс в контратаке.

При этом именно иранские ветераны в тисках английского прессинга смотрелись особенно невнятно. Как ни убедительно отбивались подопечные Кейруша поначалу, а первый гол упал в руки команды Гаррета Саутгейта перезревшим яблоком. Спустя полчаса игры мяч регулярно витал в опасной близости от створа, кружа голову запасному вратарю и защитникам. После подачи с фланга на 35-й минуте вопрос «быть голу или нет?» не стоял, сменившись другим: «Кто из англичан, выросших над штрафной, его забьёт?» Забил Беллингем, выиграв верховую борьбу.





Игра после этого эпизода, что характерно, в первом тайме ничуть не изменилась: англичане забили ещё дважды (Сака, Стерлинг), для иранцев практически существовали только одни ворота — те, которые требовали их защиты. Во втором тайме англичане, долго не забивавшие в официальных матчах, также отличились ещё трижды: (ещё раз Сака, а также Рашфорд и Грилиш), включили экономрежим и ротацию состава, позволив иранцам только лишь размочить счёт (Тареми).

Неожиданно громкая победа англичан позволила Саутгейту с девятью победами на больших турнирах обойти самого сэра Альфа Ремзи, под руководством которого ещё в 60-е годы сборная «трёх львов» побеждала на игру меньше.

Однако этому матчу было суждено запомниться не только голевым пиршеством, несвойственным команде Саутгейта, но и формализмом бразильского рефери Рафаэля Клауса, который, видимо также захотел попасть в историю ЧМ. Добавленные им за два тайма рекордные 27 минут — ближе тем видам спорта, где практикуют чистое игровое время. Возможно, Клаус открывает уже новую историю футбола, поскольку такая педантичность позволила иранцам ответить своим дублем и сделать счёт совсем хоккейным.

Статистика матча

Англия 6−2 Иран

21 ноября. Доха. Cтадион «Халифа», 45 334 зрителей.

Судья Рафаэль Клаус (Бразилия).

Англия: Пикфорд, Триппьер, Стоунз, Магуайр (Рэшфорд, 70), Шоу, Райс, Беллингем, Маунт, Сака (Дайер, 70), Стерлинг (Грилиш, 71), Кейн (Уилсон, 75).

Иран: Бейранванд (Хоссейн, 20), Мохаррами, Пуралиганджи, Хоссейни, Мохаммади (Тораби, 63), Нуроллахи (Азмун, 77), Чешми (Эззатолахи, 46), Хаджсафи, Джаханбакш (Голизаде,46), Тареми, Карими (Канааи, 46).

Голы: Беллингем (35), Сака (43, 62), Стерлинг (45+1), Рэшфорд (71), Грилиш (90) — Тареми (65, 90+10).

Предупреждения: Пуралиганджи, Джаханбакш.