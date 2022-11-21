Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с «успешным проведением» внеочередных выборов президента Казахстана и «убедительной победой». Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе телефонного разговора были рассмотрены вопросы укрепления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнёрства и союзничества, говорится в сообщении.

Президенты подчеркнули важность наращивания практического взаимодействия в приоритетных направлениях, таких как торговля, промышленность, энергетика, транспорт и логистика, сельское хозяйство и в других отраслях экономики. Состоялся также обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия.

Отметим, что Центральная избирательная комиссия Казахстана должна объявить предварительные результаты выборов в 11:00 по времени Астаны (10:00 по Ташкенту). Экзитполы разных организаций показывают, что он набрал более 80% голосов избирателей.

Как мы писали, по предварительным данным явка по Казахстану превысила 69%, самой высокой она была в области Жетысу — 81,4%, самой низкой — в Алматы — 28,7%. В Астане проголосовало 48,6%.