Здание дома культуры предприятия «Бекабадцемент» в городе Бекабаде Ташкентской области, перестроенное в супермаркет и покрашенное в его цвета, не относилось к объектам культурного наследия.

Такое заявление сделало Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана в ответ на критику интернет-пользователей, обративших внимание на перестройку.

Основательница столичной галереи Human House Лола Сайфи, обратившая внимание на реконструкцию, написала: «Узбекистану и так культуры не хватает, но чтобы над ней настолько издевались, это как-то слишком. Всё-таки культурное наследие нужно беречь и законы по его сохранению надо соблюдать».

Здание не зарегистрировано в качестве архитектурного памятника и не числится в Национальном перечне объектов недвижимости материального наследия, утверждённом в октябре 2019 года правительством, отметили в агентстве.