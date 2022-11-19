В конце прошлой и начале текущей недели в двух областях Узбекистана от отравления угарным газом скончалось пять человек. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

13 ноября примерно в 19:30 в 4-м микрорайоне Ургенча Хорезмской области скончались два молодых человека (2001 и 2007 года рождения), живших в съёмной квартире. В ней использовался самодельный отопительный котёл. Прокуратура города возбудила уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 259 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлёкшее смерть человека).

15 ноября около 8:30 в махалле «Янгикент» в Зарбдорском районе Джизакской области от отравления угарным газом скончались женщина (1959) и два её внука — мальчик (2008) и девочка (2010). В доме было установлено самодельное обогревательное устройство. Районная прокуратура ведёт доследственную проверку.