Теперь получить билеты на Click day 2022 стало ещё проще. Все, что нужно сделать — отправиться в любой магазин, кафе или ресторан и совершить там оплату с помощью приложения Click.
Как получить билет на Click Day
Билеты нельзя купить, их можно получить только в подарок, выполнив условия.
Чтобы получить билеты Silver и Gold в подарок нужно:
- Совершить оплату на месте в любом магазине, кафе, ресторане или другом заведении через Click:
- для получения билета Gold следует совершить единоразовую оплату на 400 тысяч сумов или более.
- для получения билета Silver следует совершить единоразовую оплату на 250 тысяч сумов или более.
- Зарегистрироваться в Telegram-боте: t.me/clickuz, если нет регистрации.
- Нажать на кнопку «Click Day» — «Получить билет».
- Выбрать нужный билет: Silver или Gold.
- Выбрать нужный сектор и указать количество билетов.
- Ознакомиться с правилами и условиями и нажать на кнопку «Да».
Чтобы получить билет в фан-зону нужно:
- Заказать эксклюзивный мерч Click Day 2022 в Click Market.
- Билет будет отправлен вместе с заказом.
Часть вырученных от продажи мерча средств будет направлена в благотворительные организации Mehr va Oqibat и «28 петель Узбекистан».
Подробную информацию можно получить на сайте: clickday.uz
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