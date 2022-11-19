Теперь получить билеты на Click day 2022 стало ещё проще. Все, что нужно сделать — отправиться в любой магазин, кафе или ресторан и совершить там оплату с помощью приложения Click.

Как получить билет на Click Day

Билеты нельзя купить, их можно получить только в подарок, выполнив условия.

Чтобы получить билеты Silver и Gold в подарок нужно:

Совершить оплату на месте в любом магазине, кафе, ресторане или другом заведении через Click: для получения билета Gold следует совершить единоразовую оплату на 400 тысяч сумов или более.

для получения билета Silver следует совершить единоразовую оплату на 250 тысяч сумов или более. Зарегистрироваться в Telegram-боте: t.me/clickuz, если нет регистрации. Нажать на кнопку «Click Day» — «Получить билет». Выбрать нужный билет: Silver или Gold. Выбрать нужный сектор и указать количество билетов. Ознакомиться с правилами и условиями и нажать на кнопку «Да».

Чтобы получить билет в фан-зону нужно:

Заказать эксклюзивный мерч Click Day 2022 в Click Market. Билет будет отправлен вместе с заказом.

Часть вырученных от продажи мерча средств будет направлена в благотворительные организации Mehr va Oqibat и «28 петель Узбекистан».

Подробную информацию можно получить на сайте: clickday.uz

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