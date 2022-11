Zira Bakery — это кондитерская, которая доставляет сладкое удовольствие, как сладкоежкам, их семьям так корпоративным заказчикам. Торты и десерты уже скрасили тысячи больших праздников, маленьких побед, круглых дат и начал новых жизней.

Кондитерская отличается индивидуальным подходом, возможностью персонализации десертов и вниманием к деталям. Десерты доставляют не только гастрономическое, но и визуальное удовольствие.

Ассортимент Zira Bakery состоит как из привычных тортов, так и изысканных порционных десертов, которые станут украшением любого стола. Среди популярных лакомств — бисквитные торты, макарон и классические десерты, знакомые многим.





Бисквит как основа нежности

Бисквитные торты представлены в разных диаметрах. Есть варианты в стаканчиках Cake to Go на 1−2 порции, бенто — на 2−4 персоны, а также большие торты, рассчитанные на 10 и более человек.

Cake to Go — это удобный и невероятно милый формат торта в стаканчике на вынос. Кондитеры по желанию заказчика могут его украсить надписью из 2−3 слов или небольшим рисунком. Cake to Go можно заказать в виде сета с кофе или с маленьким и нежным букетом. Стоимость самого Cake to Go 60 000 сумов.

Бенто-торты представлены с двумя вариантами начинки на выбор — ванильным бисквитом с клубничным конфи и шоколадным бисквитом с вишневым конфи. Их можно персонализировать по своему усмотрению: сделать индивидуальную надпись и рисунок кремом, напечатать фото и неповторимый имидж на сахарной бумаге, а также оформить ягодами, безе или макарон. Стоимость бенто-тортов начинается от 150 000 сумов.

Дизайн больших тортов обсуждается индивидуально. Заказы на них принимаются за двое суток, стоимость начинается от 500 000 сумов и варьируется в зависимости от размера и оформления.





Классика, не теряющая актуальность

В бейкери представлены и классические, многими любимые с детства десерты. Причём в каждом из них есть особенная изюминка, которая делает вкус ярче и насыщеннее. Например, в «Наполеоне» есть прослойка малинового конфи, а в «Медовике» используется крем на основе творожного сыра.

Торт «Медовик» украшается ягодами, но его можно персонализировать с помощью печати на сахарной бумаге и надписи кремом.

Торт «Птичье молоко» — это молочное суфле на классическом тонком бисквите, покрытое шоколадной глазурью. Он имеет классический вид и вкус, и является фаворитом взрослой аудитории.

Выпечка же представлена в виде пахлавы, ракушек с орехами и рогаликов с курагой. Они радуют обилием и разнообразием начинки, что поможет угодить всем.





Взрывные вкусы из 13 макарон

Визитная карточка Zira Bakery — французские десерты макарон из воздушных крышек на миндальной муке, ганаша на основе шоколада и разнообразной начинки. Ассортимент представлен 10 вкусами и двумя дополнительными вариантами подачи — в рожке, и на палочке:

«Фисташка, малина»;

«Чёрная смородина»;

«Пломбир, чёрная смородина»;

«Клубника, белый шоколад»;

«Лайм, клубника»;

«Вишня, молочный шоколад»;





«Карамельный раф»;

«Сникерс»;

"Баунти";

"Апельсин";

макарон-рожок «Вишня, молочный шоколад»;

макарон-эскимо «Шоколадное безумие»;

макарон-эскимо «Банановый пломбир».

Ассортимент Zira Bakery довольно широкий: торты, чизкейки разного формата, меренговые рулеты с кремом-мороженое, круассаны, профитроли, пахлава, пирожное «Картошка», шоколадное и кунжутное печенье и много другого. Поэтому для удобства покупателей у Zira Bakery есть сайт: на нем можно ознакомиться со всей продукцией и составом каждого десерта, а также сразу оформить заказ на понравившееся лакомство.





Zira Bakery предоставляет скидку 10% на продукцию по промокоду GAZETA10. Скидка не распространяется на доставку и дополнительные услуги. Промокод действителен с 18 ноября по 2 декабря включительно.

Как заказать:

Важно: в наличии бывает не вся продукция, поэтому большая часть десертов доступна только по предзаказу. Заказы на торты кондитерская принимает минимум за сутки в зависимости от загруженности кондитеров.

При этом в Telegram-канале и Instagram ежедневно публикуется список десертов, которые можно приобрести здесь и сейчас.

Десерты можно забрать самовывозом или оформить доставку до двери.

Партнёрский материал.