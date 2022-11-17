Европейский союз 17 ноября запустил новый проект «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии» (SECCA), передает корреспондент «Газеты.uz».

Церемония прошла в ходе круглого стола, посвященного конференции по взаимосвязанности между ЕС и Центральной Азией «Глобальный шлюз».

Проект SECCA с общим бюджетом в 6,8 млн евро направлен на продвижение более устойчивого энергетического баланса в центральноазиатском регионе. Кроме того, проект поддержит укрепление национальной политики по переходу к устойчивой энергетической системе и увеличение инвестиций, потенциала и осведомленности в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности в регионе.

«Данный проект руководствуется Европейским зеленым курсом и новой Стратегией ЕС по Центральной Азии. Последний документ, в частности, обязуется развивать потенциал региона в области солнечной, ветровой и гидроэлектроэнергии, — сказала заместитель генерального директора в Генеральным директорате по международному партнёрству (DG INTPA) Марета Ягер.

По ее словам, в настоящее время значительный устойчивый энергетический потенциал региона недоиспользуется из-за множества институциональных, финансовых, технических и социальных барьеров.

«Проект SECCA послужит катализатором в устранении этих барьеров и увеличении производства возобновляемой энергии и повышении энергоэффективности в регионе», — подчеркнула Марета Ягер.