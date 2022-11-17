В 2020 году в Ташкенте открылся один из крупнейших мебельных центров Узбекистана Arca Mebel. Спустя два года рядом с Arca Mebel открывается еще один — Arca Premium.

Идея мебельного центра в том, что нет необходимости ездить по разным локациям — все необходимое вы можете приобрести в одном месте. К услугам гостей также доступна бесплатная парковка.





Чем Arca Premium отличается от предыдущего формата:

исключительно премиальные бренды, широко известные в других странах мира: Dogtas, Alfemo, Kuka Home, Cocobella, Hoffner, Sanat Concept, Saka, Burotime, Boztas и многие другие;

еще пять этажей мебели;

больше выбора;

выше качество.

Торжественное открытие продлится три дня — 18,19 и 20 ноября. Каждого покупателя ждут скидки до 35% на мебель, а также розыгрыш трех ваучеров на покупки по 6 млн сумов. А еще, всех гостей ждет шоу с большим воздушным шаром.

Адрес мероприятия: Махтумкули, 75.

Ориентир: парк «Ашхабад».

Режим работы: с 10:00 до 20:00.

Телефоны: (+998) 90−004−20−11, (+998) 33−171−33−88.

На правах рекламы.