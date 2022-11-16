В Министерстве обороны Узбекистана прокомментировали сообщение о смерти в воинской части в Термезе молодого человека, уроженца Карши, проходившего срочную военную службу.

Согласно сообщению, 11 ноября военнослужащий срочной военной службы рядовой К. К. в связи с жалобами на здоровье был госпитализирован в Центральный военный клинический госпиталь

Медицинское обследование обнаружило у молодого человека дефект наполнения контрастом (тромб) в правой камере сердца, объёмную опухоль в грудной полости и двусторонний гидроторакс.

14 ноября рядовой был экстренно доставлен в клинику American Hospital для консультации кардиохирурга.

«Хирургическое вмешательство крайне опасно для жизни пациента. Однако по жизненным показаниям специалисты клинического госпиталя провели операцию», — говорится в сообщении.

После операции состояние юноши оставалось тяжёлым. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, была зафиксирована его биологическая смерть.