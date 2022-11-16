В резиденции «Куксарой» 16 ноября под председательством Шавката Мирзиёева состоялась первая пленарная сессия Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана, сообщила его пресс-служба.

В мероприятии приняли участие президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, руководители компаний и банков Suez, Calik Holding, Cengiz Enerji, Halyk Bank, VEON Group, TBC Bank, Фонд развития Абу-Даби, ACWA Power, Zeppelin International, EDF, AME International, CNH Industrial, Youngone Corporation, Procter & Gamble, Mitsui, Sojitz Generation DMCC, KIA Motors, General Electric, John Deere, Silverleafe, Knauf, White&Case, а также представители Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Азиатского банка развития и Исламского банка развития.





В своем выступлении Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что мировое сообщество, не успев оправиться после пандемии, сталкивается с новыми вызовами и испытаниями, и в этих трудных условиях возрастает значение тесного партнерства, основанного на взаимном доверии и уважении.

Как отметил глава государства, за последние 5 лет объем иностранных инвестиций в экономику Узбекистана вырос в 10 раз и составил около 40 млрд долларов. «Мы поставили перед собой цель увеличить объем внутреннего валового продукта в 2 раза в течение следующих 10 лет. Для этого у нас достаточно и воли, и возможностей», — подчеркнул он.

Для достижения этих целей Узбекистан рассчитывает в течение ближайших 5 лет довести объем инвестиций до 120 млрд долларов, включая привлечение как минимум 70 млрд долларов иностранных инвестиций.

«У нас уже разработаны конкретные проекты и программы для направления этих инвестиций прежде всего в модернизацию и трансформацию отраслей промышленности, ускоренное развитие производственной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Наряду с этим на повестке дня у нас стоит вопрос привлечения частных инвестиций также в традиционно государственные сферы образования и здравоохранения», — сказал президент.

«Мы приглашаем иностранных инвесторов к разработке и совместной реализации новых взаимовыгодных проектов. Могу заверить вас, мы создадим все условия для того, чтобы в Новом Узбекистане инвесторы чувствовали себя свободно и работали с полной уверенностью в завтрашнем дне, — заявил Шавкат Мирзиёев. — Именно поэтому мы создаем новый Совет с участием инвесторов, являющихся нашими самыми близкими и надежными друзьями. Уверен, что вместе мы сможем поднять долгосрочное и взаимовыгодное инвестиционное сотрудничество на новый уровень».

Комитет по защите прав инвесторов

Президент кратко остановился на нескольких направлениях, которые Узбекистан с поддержкой инвесторов намерен развивать в рамках Совета.

«Мы определили верховенство закона одним из главных приоритетов развития Нового Узбекистана, — сказал он. — Отныне безусловное обеспечение и защита права собственности граждан и предпринимателей будут гарантированы через прозрачную и справедливую судебно-правовую систему».

Глава государства предложил создать при Совете иностранных инвесторов постоянно действующий Комитет по защите прав инвесторов с целью внедрения в Узбекистане лучших зарубежных практик и опыта.

«Мы планируем углубление реформ в банковско-финансовом секторе. Речь идет о создании здоровой конкуренции в данной сфере, активном привлечении зарубежных банков в Узбекистан, создании эффективного фондового рынка», — заявил президент, добавив, что Узбекистан открыт для предложений и инициатив иностранных инвесторов, направленных на совершенствование банковско-финансовой сферы.

«Сокращение доли государства в экономике и дальнейшее углубление приватизации остаются одной из наших основных целей, — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что за последние годы в Узбекистане приватизировано 1200 государственных предприятий. «В следующем году мы намерены приватизировать еще около 1000 предприятий и объектов недвижимости», — добавил президент.

Вместе с тем активно внедряется механизм государственно-частного партнерства во всех отраслях экономики. Только в сектор энергетики Узбекистан привлек более 8 млрд долларов с использованием механизмов ГЧП, отметил Шавкат Мирзиёев и пригласил членов Совета к активному участию в программах приватизации и государственно-частного партнерства.





«Огромный потенциал мы видим в освоении богатых природных ресурсов Узбекистана», — сказал он. Узбекистан страна занимает 2-е место в мире по запасам золота, 7-е — меди, 8-е — вольфрама, 9-е — серебра, 12-е — урана. Президент заявил, что Узбекистан подготовил проекты по глубокой переработке сырьевых ресурсов

«Приведу один пример. Каждый год в Узбекистане добывается 150 тысяч тонн меди, а перерабатывается только 70 тысяч. В ближайшие годы мы доведем объемы производства меди до 500 тысяч тонн. В этой связи мы приступили к созданию медного кластера. На его территории начали реализацию проектов по производству медной фольги, электродвигателей, солнечных панелей, кабельно-проводниковой продукции и других товаров с высокой добавленной стоимостью. Кроме этого, мы намерены основать отрасль производства электромобилей», — заявил Шавкат Мирзиёев, пригласил инвесторов к сотрудничеству.





Президент также напомнил, что Узбекистан заинтересован в привлечении инвестиций в сферу цифровизации и «зеленую» экономику,

Рабочая группа поддержки инвесторов

«Считаю необходимым организовать работу с иностранными инвесторами следующим образом. Для реализации каждого из указанных приоритетных направлений при Министерстве инвестиций и внешней торговли будет создана рабочая группа поддержки инвесторов», — предложил президент.

«Эта рабочая группа будет осуществлять деятельность при Совете иностранных инвесторов и заниматься комплексной и системной поддержкой иностранных инвесторов. В частности, будет оказывать все услуги от встречи инвестора в аэропорту до выдачи необходимых разрешений и лицензий на ведение бизнеса по принципу „одно окно“», — продолжил президент.

«Деятельность новой рабочей группы будет координировать первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Лазиз Кудратов. Он будет освобожден от всех остальных дел и будет сосредоточен только на работе с инвесторами», — подчеркнул глава государства.

«Заместители премьер-министра Жамшид Ходжаев, Джамшид Кучкаров, Журабек Мирзамахмудов будут обеспечивать положительное решение поступающих по их направлениям обращений», — добавил президент.

Рабочей группе совместно с секретариатом совета необходимо разработать «дорожную карту» на основе предложений иностранных инвесторов с конкретными проектами, совершенствованием законодательства для их реализации, сроками и ответственными исполнителями, сказал глава государства.

«Мы будем принимать все меры, чтобы ваш бизнес в Узбекистане был успешным, чтобы вы чувствовали себя в нашей стране уверенно, свободно и комфортно», — обратился президент к инвесторам.