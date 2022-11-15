Граждан Узбекистана среди погибших или получивших серьёзные ранения при взрыве в Стамбуле (Турция) в воскресенье нет. Об этом в понедельник сообщило генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле со ссылкой на данные, полученные у властей города.

В то же время есть граждане Узбекистана, у которых есть ранения лёгкой степени. Они получили медицинскую помощь без обращения в больницы, говорится в сообщении.

Общее количество погибших составляет 6 человек, пострадавших — 81, включая 8 иностранных граждан.

В дипломатическом представительстве призвали соотечественников проявлять осторожность.

Взрыв произошёл воскресным вечером на пешеходной улице Истикляль. В ночь на понедельник была задержана подозреваемая женщина, оставившая сумку со взрывным устройством на улице. Сообщается, что это 23-летняя гражданка Сирии, которая проникла в Турцию нелегально.