При содействии Агентства продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана, Агентства по маркетингу и рекламе текстильной продукции (ТРМА) при Ассоциации «Узтекстильпром» проработано участие отечественных текстильных компаний на Международной текстильной выставке Fast Textile Fair, которая проходит с 15 по 17 ноября в выставочном центре PTAK в Варшаве.





Fast Textile Fair — это возможность провести прямой разговор с текущими и потенциальными клиентами, вывести на рынок и продвигать новые продукты и услуги. Выставка является платформой для творческих презентаций и стимулом для подготовки более интересного, подробного предложения, обогащенного образцами, готовыми продуктами или нетрадиционными проектами.

Разделы выставки:

тканные и трикотажные ткани;

аксессуары и аксессуары для пошива;

готовая продукция;

текстиль для дома;

семинары, курсы, тренинги;

услуги.

Чтобы принять участие на данной выставке отечественные текстильные компании обратились к агентству ТРМА, основной деятельностью которой является оказание помощи компаниям, желающим не только быстрее реализовать свою продукцию, но и выйти на новый уровень — экспортировать ее.





Ярким примером отлично слаженной работы агентства ТРМА можно привести содействие в организации Международной выставки UzTextile Expo Autumn 2022, партнером которой является международная компания Iteca Exhibition.





Данная выставка проводится два раза в год и является пространством для представления продукции клиентам в полной форме, которая оптимально соответствует их профилю. Выставка помогает установить коммерческие отношения между всеми отраслями текстильной промышленности. Это мероприятие, созданное по образцу мировых выставок, которую посетили более 5000 местных и иностранных гостей. Среди иностранных участников были представлены такие страны, как Италия, Германия, ОАЭ, Индия, Турция, Беларусь, Россия и другие.

На ряду с участниками текстильной отрасли участвовали компании, занимающиеся логистикой, страхованием, банковским делом, стандартизацией и сертификацией. Были проведены тренинги и показы мод производителей текстильной отрасли.

Также были организованы В2 В встречи, где более 120 известных текстильных компаний, из них 80% отечественные, приняли участие и подписали договоры на сумму около 500 млн долларов.

В свою очередь агентство ТРМА приглашает всех желающих принять участие на Международной выставке Heimtextil-2023, которая будет проводиться с 10 по 13 января 2023 года в выставочном центре Messe Frankfurt Exhibition Centre в Франкфурт-на-Майне.

Более подробную информацию о международных текстильных выставках можете узнать в мобильном приложении Textile Map, доступном для iOS и Android.

Данное приложение создано для широкого распространения новостей о текстиле, информации о компаниях отрасли, а также о выставках, проводимых за рубежом и внутри страны.

Телефоны: (+998) 97−149−90−04, (+998) 97−762−81−18.

Сайт: tpma.uz

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