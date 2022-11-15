Новые станции Ташкентского метрополитена сразу открылись с велопарковками у входа. Администрация столицы уже тогда рассматривала велосипед как транспорт «последней мили». Предполагалось, что горожане будут добираться до метро на велосипеде, парковать его у станции и отправляться в город на магистральном транспорте.

Бытует мнение, что публичные парковки небезопасны. Однако сегодня из-за большого количества велосипедистов на новых станциях метро количество велопарковок только растёт. Корреспондент «Газеты.uz» Мадина Аъзам отправилась на станцию «Бекат-5» Сергелийского участка Чиланзарской линии и спросила горожан, почему они выбирают этот транспорт и не страшно ли оставлять его на долгие часы в публичном месте.

Жительница Янгихаётского района Мадина Абдуназарова рассказала, что рядом с метро находятся курсы арабского языка, которые она посещает. Путь от дома до учебного центра на автобусе занимает у неё час, а на велосипеде — всего 20 минут. Поэтому с детства женщина предпочитает этот вид транспорта, которому не страшны пробки. Велосипедом она пользуется в любую погоду, даже когда на дорогах гололедица.





«Даже не могу вспомнить, в каком возрасте я начала им пользоваться. Благодаря велосипеду я экономлю время и деньги. И главное — это очень полезно для моего здоровья», — отметила Мадина Абдуназарова.

Женщина добавила, что считает велопарковку безопасной, однако для безопасности самих велосипедистов городу стоит обратить внимание на велодорожки и сделать их обособленными как от тротуаров, так и от проезжей части.

«Раньше я ездила по дороге. Но однажды возвращалась поздно с работы. Я работаю на стройке машинистом крана. Меня сбил пьяный водитель. После этого я стараюсь держаться подальше от проезжей части», — сказала женщина.

Другой собеседник Шухрат Худойкулов рассказал, что каждый день проезжает на велосипеде 10 км. Он оставляет транспорт у станции метро и отправляется на работу на метро.

«Езжу на велосипеде уже пять лет. У меня есть машина, но я не вожу её», — рассказал он.

На парковке у метро оставляют не только велосипеды, но даже электроскутеры. Житель Сергелийского района Нажмиддин Эргашев рассказал, что скутер стоит на велопарковке в течение 8 часов.





«Здесь установлена камера, зона безопасная. Но я также оставляю скутер в местах, где камер нет, потому что у меня есть пульт от скутера», — сказал Нажмиддин Эргаешв.

Школьный учитель Салахиддин Мурадов поведал, что работает у станции метро «Алмазар». Ежедневно его велосипед стоит на парковке по несколько часов.

«Поскольку у метро установлены камеры, я не боюсь, что мой велосипед украдут. Я всегда спокоен за него, даже если возвращаюсь с работы очень поздно, потому что здесь дежурят работники милиции», — сказал Салахиддин Мурадов.

Студент Национального университета Узбекистана Нажмиддин Яхаскулов рассказал, что проезжает несколько километров на велосипеде до метро, а затем отправляется на учёбу в вуз.

«Этот велосипед я купил на рынке за 1,35 млн сумов. На 5-й станции он стоит 3−8 часов. Я не беспокоюсь и не боюсь, что его украдут, потому что везде есть камеры», — сказал он.

Хафиз Эшмуродов рассказал, что ездит на велосипеде более 30 лет.

«Даже сегодня, несмотря на дождь, я выехал на велосипеде. Я езжу на нём на работу даже зимой. Если соблюдать ПДД, перемещаться на велосипеде безопасно», — говорит Хафиз Эшмуродов. Мужчина оставляет транспорт на парковке на 5−7 часов и так же, как и другие собеседники, считает публичные велопарковки безопасными.

Он добавил, что зимой ездить на велосипеде непросто, поэтому он пользуется другими видами транспорта. Однако в другое время года, в том числе в дождь, велосипед — идеальный транспорт.