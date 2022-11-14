13 ноября более 50 тысяч участников из 15 городов Узбекистана присоединились к спортивному забегу Yangi Nafas, организованному в преддверии празднования Дня принятия государственного флага Узбекистана. Забег стал одним из массовых спортивных мероприятий, проводимых в Центральной Азии.

В спортивном празднике Yangi Nafas, который проходил под девизом «Одна страна, один старт, одна дистанция, одна цель — бежим вместе» приняли участие жители Андижана, Бухары, Гулистана, Джизака, Карши, Коканда, Навои, Намангана, Нукуса, Самарканда, Ташкента, Термеза, Ургенча, Ферганы и Чирчика.





13 ноября спорт объединил тысячи людей разного возраста под флагом Узбекистана. В Ташкенте были организованы три локации — в парке Yangi O’zbekiston собрались опытные бегуны, семейный забег состоялся в парке «Ашхабад» и около 5 тысяч любителей бега стартовали на площади Humo Arena. Прямая трансляция мероприятия и подключения с регионов велась на телеканале Sport TV.

С приветственным словом к участникам обратились министр развития спорта Адхам Икрамов, министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана, генерал-майор Шухрат Холмухамедов.





Одним из ярких моментов стал пробег по трассе соревнований курсантов Академии Вооруженных сил с 40-метровым полотнищем государственного флага Узбекистана.

В регионах страны и Каракалпакстане проводилась большая подготовка к проведению спортивного праздника. Маршрут забега Yangi Nafas в каждом из 14 городов был специально разработан по культурным и историческим местам, имеющих особую ценность для горожан. Например, в Нукусе финальной точкой забега стала центральная площадь у музея Савицкого, в Бухаре — комплекс Пои Калян, в Джизаке — площадь им. Ш. Рашидова, а в Самарканде забег состоялся на территории нового туристического центра Silk Road Samarkand.

Проект Yangi Nafas становится настоящим народным движением. Для обеспечения справедливых условий конкуренции непрофессиональные спортсмены смогли испытать свои силы и навыки в забегах. Особое внимание организаторы уделили обеспечению безопасности трассы для бегунов с ограниченными возможностями.





Генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Камолиддин Рузамухамедов отметил, что для организации масштабного спортивного мероприятия было привлечено более 300 волонтеров по всему Узбекистану, проведены обучающие тренинги для 345 тренеров и судей. При содействии Министерства высшего и среднего специального образования более 27 тысяч студентов из 85 высших учебных заведений Узбекистана смогли принять участие в забеге Yangi Nafas. Всем участникам были вручены футболки с праздничной символикой, победителям — медали и памятные подарки.

Проведение спортивных мероприятий, приуроченных к празднованию важных государственных дат, стало доброй традицией последних лет. Символично, что ко Дню флага организовываются масштабные спортивные состязания, так как спортсмены Узбекистана принимают участие в международных соревнованиях, побеждают и поднимаются на пьедестал под флагом страны.

Спорт стал неотъемлемой частью жизни молодого поколения. Спортивные достижения служат укреплению духа патриотизма, а флаг выступает в качестве символа народного единения.





Организаторами спортивного забега Yangi Nafas выступили Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство развития спорта, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия, хокимият Ташкента, Агентство по делам молодежи, Федерация профсоюзов, АО «Узбекнефтегаз», Федерация триатлона Узбекистана и Федерация легкой атлетики Узбекистана.

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