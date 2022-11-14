Наблюдать за игрой любимой команды можно на большом экране Samsung. Компания Samsung рассказала, какие телевизоры для этого подходят больше и как сделать правильный выбор.

Культовая серия нового поколения — премиум телевизоры Neo QLED

В телевизорах Samsung Neo QLED впервые используется технология квантовых точек Quantum Mini LED, которая дает более яркое и детализированное изображение в формате 4K и 8K. Картинка буквально притягивает внимание — ни один момент не будет упущен.

Оставаться на одной волне с болельщиками поможет функция Object Tracking Sound Pro. Искусственный интеллект анализирует каждую сцену и создает динамический звук вслед за движением на экране. Объемное звучание, направленное с трех сторон, поможет почувствовать себя в эпицентре спортивного события.

Особенности телевизоров Neo QLED 8K

Премиальная линейка Neo QLED 8K открывает новые возможности для просмотра спортивных матчей. Дисплей диагональю 65, 75 и 85 дюймов с практически невидимой рамкой по контуру поможет с головой окунуться в происходящее на экране и «перенестись» на огромные стадионы. 300 млн пикселей — и изображение почти оживает, помогая насладиться реалистичностью каждого кадра.





Нестареющая классика: телевизоры Crystal UHD

Отличительная черта флагманских телевизоров Crystal UHD — кристально-чистые оттенки, которые обеспечивают высокую реалистичность изображения в 4K-формате. Увидеть мельчайшие детали изображения даже в темных сценах стало возможным благодаря технологии High-Dynamic Range (HDR) — она значительно расширяет диапазон цветового спектра.

А для динамичных сцен, которых в футболе особенно много, предусмотрена функция Motion Xcelerator. Больше никаких дерганных кадров — только плавные движения, не дающие уставать глазам.

Мир безграничных просмотров

Отличная новость для тех, кто планирует смотреть ЧМ уже на новом телевизоре. При покупке телевизора Samsung с большой диагональю можно получить подписку на онлайн-кинотеатр iTV на один год в подарок.

Срок проведения акции — с 14 ноября по 31 декабря 2022 года включительно.

Акция распространяется на телевизоры Neo QLED и Crystal UHD с большой диагональю — 65, 75, 85 дюймов.

Интересный факт

Samsung является одним из ведущих производителей среди производителей 8K телевизоров. Факты говорят сами за себя: модель 85QN900A получила премию CES Innovation Awards 2021, став лауреатом в категории Digital Imagine (цифровое изображение) и Video Displays (видеодисплеи) за выдающиеся решения в области технологических разработок.

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