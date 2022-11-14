Задержаны граждане, продававшие в Ташкенте стиральный порошок, расфасованный в упаковки известных торговых марок «МИФ», Persil, Ariel, Tide, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

По данным правоохранителей, Е. Н., Н. О. и другие пытались продать 1551 пачку контрафактного порошка, произведенного на улице Кукча Дарвоза в Шайхантахурском районе, на сумму 2600 долларов и 425 тысяч сумов.

Возбуждено дело по статье 149 (нарушение авторских или изобретательских прав) и статье 186 (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведутся следственные действия.



