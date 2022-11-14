Международный университет Кимё в Ташкенте функционирует на основе государственной лицензии № ОТ 0002 (0059) от 24 июля 2018 года, выданной Государственной инспекцией по контролю качества образования, на основании постановления Кабинета министров от 17 декабря 2019 года «О дополнительных мерах по организации деятельности Технического института Ёджу в Ташкенте». Диплом, выданный университетом, признается на территории Узбекистана.









Также в 2022 году Ёджу одним из первых среди негосударственных высших учебных заведений Узбекистана получил сертификаты международной аккредитации образовательных программ от KAZSEE, IQAA и был включен в европейскую базу данных EQAR.

Прием документов в магистратуру будет проводится онлайн с 1 ноября по 1 декабря 2022 года на официальном сайте университета.

Для регистрации следует предоставить следующие документы:

цветная копия паспорта или удостоверение личности ID;

цветные копии диплома о высшем образовании и приложения к нему;

электронная фотография в размере 3,5×4,5, сделанная за последние три месяца;

цветная копия одного из официальных сертификатов (при наличии) уровня владения иностранным языком: IELTS — 6.0, CEFR — B1, DuoLingo — 85, TOEFL — 58, TOPIK — 3 и выше.

Все документы принимаются в электронном виде на сайте masters.kiut.uz.

Абитуриенты, имеющие сертификаты уровня владения иностранными языками, получат дополнительные баллы.





Талантливым абитуриентам университет предлагает следующие возможности:

абитуриенты, имеющие сертификаты IELTS 6.5 или TOPIK — 4, зачисляются с дополнительными баллами в группы с английским языком обучения;

абитуриенты, занявшие 1, 2 и 3 места на международных и республиканских олимпиадах за последние два года, зачисляются на первый курс по соответствующим специальностям магистратуры;

студентам, зачисленным на основе контракта, будет предоставлена возможность продолжить обучение на основе гранта.

ежегодно учредители вуза выделяют образовательные гранты с целью стимулирования молодежи работать над собой, дальнейшей поддержки способных и социально незащищенных студентов;

абитуриенты, успешно сдавшие вступительный экзамен, имеют возможность в период образовательного курса пройти программы по обмену студентами и стажировки в таких университетах, как Ханьян, Пусан, Чунг Чеонг, Чосон, Гачон, Чоджу и Технологическом институте Ёджу, входящих в число престижных высших учебных заведений Республики Кореи.





Телефон для справок: (+998) 78 129−40−40 (внутренний номер — 137).

Адрес: Яккасарайский р-н, ул. Усмана Насыра, 156.

Ориентир: Южный вокзал.

Сайт: kiut.uz

Telegram: t.me/msckiut

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