ОВД Ферганской области сообщило о завершении служебной проверки по факту смерти 15-летнего подростка в отделе по профилактике правонарушений при Центре социально-правовой помощи несовершеннолетним ОВД Коканда.

По итогам проверки, проведённой соответствующими службами МВД, руководитель центра освобождён с должности. Кроме того, трое сотрудников получили выговор за недостатки в процессе службы. Ещё четверым назначена внеочередная аттестацию для определения соответствия или несоответствия должности.

Ранее сообщалось об отстранении от службы двух сотрудников, которые оставили подростков без присмотра и не предотвратили конфликт, приведший к трагедии.

16 октября на рынке в Бувайдинском районе 14-летнего подростка Р. А. задержали при попытке кражи и поместили в Центр помощи несовершеннолетним ОВД Коканда. Там он подвергся избиению со стороны сверстников и скончался по дороге в больницу.

Об этом стало известно только через три недели, когда 7 ноября о происшествии сообщил блогер Олимжон Хайдаров. По его данным, мальчика целый день избивали шесть сверстников. Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов тогда сообщил изданию Daryo, что подозреваемыми в избиении считаются не шесть, а восемь человек. Они не только били и пинали, но и несколько раз душили его до потери сознания, отметил он.

В тот же день УВД Ферганской области заявило, что во время конфликта подростков в центре двое — С. К. и Э. А. ударили Р. А. по голове и нанесли ему тяжкие телесные повреждения. 18 октября прокуратура Коканда возбудила уголовное дело по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Факт смерти скрывали?

Издание Kun.uz, которое провело расследование, писало, что родственники мальчика не верят официальной информации. Когда мать Равшанбека — единственного сына, которого она воспитывала одна, — заявила, что факт смерти от неё скрывали.

Дядя погибшего Пулатжон Кучкоров сказал, что родные подозревают в издевательстве над мальчиком сотрудников центра. По его словам, на его теле и лице были множественные раны.

Мать мальчика сказала, что о задержании ей не сообщили. Она начала искать сына 17 октября после того, как узнала, что он не пришёл на работу в мебельный цех, где работал два года. Вечером того дня ей позвонили из центра в Коканде и спросили, были ли у сына проблемы со здоровьем. Позже к ней приехали мужчина и женщина, которые отвезли её в центр. Однако там её не показали сына, а оставили ждать.

В 1:00, по словам женщины, начальник центра сказал ей, что сын спит и что утром за неё приедет машина, на которой она сможет забрать сына. Утром никто не приехал, и она отправилась в центр. Когда она доехала до Коканда, позвонил её брат и сказал, что его вызвали в морг, чтобы опознать мальчика.

«Не могу спать по ночам… Мне жаль, что я живу в государстве, где убивают детей безденежных матерей-одиночек», — сказала мать мальчика.

Дед мальчика Турсунали Кучкоров также рассказал, что два дня подряд ходил в ОВД, где ему говорили, что не знают, где его внук.