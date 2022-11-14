На общевойсковом полигоне «Чирчик» Министерства обороны Узбекистана в понедельник начался сбор с участием руководителей органов государственного управления, хокимиятов, хозяйственных объединений и других организаций. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ходе пятидневного мероприятия министры и другие руководители ознакомятся с повседневной деятельностью войск и побывают в условиях военной службы.

Основная цель сбора — восстановление у руководителей госорганов ранее приобретённых военных знаний и навыков путём проведения теоретических и практических занятий по боевой подготовке.

В рамках сбора они будут обучены навыкам территориальной обороны и защиты граждан, примут участие в занятиях по развитию духовно-нравственных и духовно-психологических качеств и ознакомятся с реформами в сфере государственного военного строительства.

Министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Баходир Курбанов, выступивший на церемонии открытия сбора, приветствовал участников и отметил, что сбор — это прекрасная возможность для близкого ознакомления с силой и мощью Вооруженных Сил страны.

В первый день сбора руководители министерств и ведомств прошли медицинский осмотр, им были выданы военная форма и снаряжение. Они были разделены на группы по военно-учётной специальности.

Занятия предусматривают тактико-медицинскую, военно-спортивную, огневую, оперативную, мобилизационную, морально-психологическую и тактическую подготовку.

Кроме того, участники ознакомятся с аналитическими данными о военно-политической обстановке в мире и регионе и с деятельностью военно-административных секторов, рассказали в Минобороны.

Фото



