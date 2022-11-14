Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 ноября провёл совещание по проблемам и приоритетным задачам в сфере обеспечения правосудия, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании были проанализированы проблемы, выявленные в ходе изучения в регионах, и обсуждены предложения по реформированию сферы.

«От деятельности судов нередко зависят судьбы людей, системная работа и развитие различных сфер… Повышение доверия к судебной системе также влияет на экономику и развитие бизнеса», — констатируется в сообщении.

Отмечалось, что ежегодно в суды обращаются в среднем 1,5 миллиона человек. «Существует много волокиты, так как областные суды не проявляют достаточную ответственность за принятие справедливых решений». С начала года в Верховный суд обратились 18 тысяч граждан, недовольных решениями областных судов, сообщила пресс-служба.

«Рассмотрение дел в судах продолжается по-старому. Невысок авторитет адвокатов. Следователи перестали работать над собой», — отмечается далее в сообщении.

«Во избежание вмешательства в работу суда срок полномочий судей был продлен, а размеры оплаты их труда значительно увеличены. Полномочие назначать их на должность передано Высшему судейскому совету. Но в этом вопросе сохраняются некоторые пробелы», — отмечает пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев дал указания «по формированию в судах атмосферы состязательности, совершенствованию работы органов правопорядка».

Он поставил задачу «повысить ответственность областных судов» и «разработать проекты законов, предусматривающие принятие судом уголовного дела не только с обвинительным заключением, но и мнением защитника».

Президент подчеркнул важность коренного реформирования Высшей школы судей, подготовки судей по имущественным, семейным, налоговым, трудовым отношениям для районных и областных судов.

Он также одобрил предложение об усилении полномочий судейского сообщества и постепенном увеличении количества судей.

Кроме того, глава государства дал поручения по расширению цифровизации сферы и повышению удобств для людей за счёт внедрения современных технологий.