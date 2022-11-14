Два сотрудника Центра социально-правовой помощи несовершеннолетним ОВД Коканда, в котором был избит и скончался 15-летний подросток, заключены под стражу, сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Воспитатель центра и дежурный инспектор смены (имена или инициалы не указываются) привлечены к уголовному делу в качестве подозреваемых в совершении преступления согласно пункту «а» части 3 статьи 207 Уголовного кодекса (должностная халатность, повлекшая смерть человека). Они заключены под стражу в порядке статьи 226 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой суд может принять решение в отношении задержанного подозреваемого о заключении под стражу. При этом подозреваемому должно быть предъявлено обвинение в течение 10 дней со дня задержания.

Ранее сообщалось об отстранении от службы двух сотрудников центра и возбуждении уголовного дела по пункту «д» части 3 статьи 104 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что трагедия произошла из-за халатного, равнодушного и безответственного отношения двух бывших сотрудников центра к возложенным на них обязанностям. В результате два несовершеннолетних воспитанника центра в течение всего дня избивали Равшанбека Абдусатторова, нанеся ему телесные повреждения тяжёлой степени, что стало причиной его смерти.

После трагедии начальник Центра социально-правовой помощи несовершеннолетним был снят с должности, трое сотрудников получили выговор, а четверым назначена внеочередная аттестация для определения их соответствия должности.

Родные школьника заявили, что факт смерти школьника от них скрывали и что они не верят в официальную версию происшедшего. Пресс-служба МВД в день, когда стало известно об этом, сообщила, что в избиении участвовали восемь мальчиков и привела их инициалы.