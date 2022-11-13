26 школ Сурхандарьинской области получили по микровэну Damas для перевозки школьников, которые проживают в отдалённых районах, сообщило управление народного образования области.

Решение одобрено кенгашем народных депутатов области, машины приобретены за счёт перевыполненной части областного бюджета за первый квартал текущего года.





Сообщается, что 26 филиалов школ в отдалённых районах, в которых не было достаточных условий для учебного процесса, были закрыты. Теперь их учащиеся будут посещать школы, к которым относились эти филиалы. Всего в них обучалось 789 мальчиков и девочек.





Damas является самой распространённой машиной для автомобильных пассажирских перевозок по всему Узбекистану и широко используется вместо автобусов. Он рассчитан на шесть пассажиров, но в нём повсеместно перевозится семь пассажиров, а иногда и больше. Damas также до сих пор используется в качестве автомобилей скорой помощи.