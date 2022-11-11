На территории Кабинета министров Узбекистана в Ташкенте запущена солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 630 кВт. Она способна вырабатывать более 1,1 миллиона кВт.ч электроэнергии в год, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Станция полностью обеспечивает здание Кабинета министров электроэнергией в дневное время. Излишки электроэнергии можно направить в электрическую сеть, говорится в сообщении.





Станция построена в рамках выполнения задач, поставленных президентом Шавкатом Мирзиёевым в сфере расширения использования возобновляемых источников энергии.

«Просим все министерства и ведомства присоединиться к реализации данной инициативы», — призвали в Минэнерго.