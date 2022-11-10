С осени традиционно набирает обороты логистический бум в преддверии Нового года. И уже сейчас многие импортеры начинают бронирование. Для них в этом году RTL Alliance предлагает готовые логистические продукты со сроками.

Несмотря на сложную ситуацию в мировой логистике RTL Alliance готов обеспечить доставку грузов из Китая в Узбекистан в сроки от 25 дней. При этом используются сразу несколько альтернативных маршрутов, разработанных специалистами компании. Это снижает риски и помогает гибко реагировать на заторы и сделать доставку быстрой и надежной.





«К своему 10-летию RTL Alliance стал одним из лидеров логистического рынка региона, получив титул „Лучший мультимодальный экспедитор года“ по данным ассоциации BAIF. Наша задача — постоянно поддерживать высокий уровень сервиса, предлагая наиболее эффективные логистические решения для наших клиентов», — сказал Геннадий Гогения, директор RTL Alliance.

В компании продолжают отмечать рост спроса на новые альтернативные логистические решения. Прием заказов на грузоперевозки производится на сайте узбекского подразделения RTL Alliance — rtlalliance.uz.

О компании RTL Alliance

RTL Alliance — международная логистическая группа компаний, которая работает с 2012 года и является одной из ведущих компаний в сфере мультимодальной и железнодорожной логистики.

Компания также является членом Международной федерации экспедиторских ассоциаций FIATA, обладает международным сертификатом стандарта ISO 9001:2015 в области экспедирования грузов и активно ведет разработки в сфере LogTech.

RTL Alliance имеет высокий кредитный рейтинг BBB, отражающий хорошую кредитоспособность компании, а также низкие инвестиционные риски. RTL Alliance — единственная логистическая компания, получившая высокий рейтинг по результатам аудита агентства BIK Ratings, и выпустившая собственный токен.

Отправить запрос или узнать подробнее о доставке товара можно по ссылке.

Сайт: rtlalliance.uz

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