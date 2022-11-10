В Гузарском районе Кашкадарьинской области 9 ноября примерно в 14:00 на 29-м км автодороги 4Р-79 «Карши — Чим — Чиракчи — Шахрисабз» произошло ДТП, в котором погиб пассажир одного из автомобилей, сообщило УВД Кашкадарьинской области.

Водитель автомобиля Nexia, двигавшийся по направлению «Шахрисабз — Карши», нарушил правила обгона и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем Matiz.

В результате аварии пассажир Nexia Р. А. скончался на месте от полученных травм.

Следственный отдел ОВД Гузарского района проводит следственные действия.