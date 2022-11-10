Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о запуске второго проекта по восстановлению экосистемы на осушенном дне Аральского моря (ERAS II), сообщили «Газете.uz» в посольстве США в Узбекистане.

USAID выделит около 1,6 млн долларов на посадку новых лесных насаждений на осушенном дне Аральского моря.

«[Это] продолжит работу, начатую в рамках первого проекта в северной части Аральского моря на территории Казахстана. Кроме того, в целях содействия восстановлению экосистемы Аральского моря и улучшения условий жизни в регионе USAID будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном».

Кроме облесения региона Аральского моря, USAID будет также оказывать поддержку научным исследованиям и распространению инновационных технологий посадки и ирригации солеустойчивых культур.

Эти исследования улучшат понимание пустынных биомов и поддержат инициативы частного сектора по восстановлению окружающей среды и развитию агробизнеса. Благодаря внедрению новых технологий по облесению USAID, как ожидается, повысит долгосрочную устойчивость инициатив по восстановлению почв и лесов в Узбекистане.