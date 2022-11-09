Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 ноября подписал постановление о совершенствовании системы подготовки кадров в сфере архитектуры и строительства, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, Ташкентский архитектурно-строительный институт реорганизуется в Ташкентский архитектурно-строительный университет со специализацией по направлениям «инженерия», «архитектура», «строительство» и «технологии строительных материалов».

Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт имени Мирзо Улугбека реорганизуется в Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет имени Мирзо Улугбека со специализацией по направлениям «реставрация объектов культурного наследия», «дизайн», «архитектура», «строительство», «урбанизация» и «инженерия».

Учебный процесс в вузах будет осуществляться на основе кредитно-модульной системы на узбекском, английском и других иностранных языках, говорится в документе.

С 1 января 2023 года обоим вузам предоставляется академическая, организационная и финансовая независимость. В их организационных структурах будет введена должность первого проректора по стратегическому развитию.

Кроме того, одобрено создание Высшей научной школы, ориентированной на подготовку научных и научно-педагогических кадров в сфере архитектуры.

До 1 марта 2023 года направления обучения бакалавриата и специальностей магистратуры в двух вузах будут оптимизированы в соответствии с международными образовательными и профессиональными классификаторами.

При Ташкентском архитектурно-строительном университете будет создан Технопарк, а при Самаркандском государственном архитектурно-строительном университете имени Мирзо Улугбека — Инкубационный центр.

Напомним, в 2021 году ректорами обоих институтов стали представители Турции: Ташкентского архитектурно-строительного института — Эрджан Кахя, Самаркандского государственного архитектурно-строительного института — Чидем Джанбай Туркйилмаз.

Президент Шавкат Мирзиёев на совещании в сентябре отмечал, что образование и наука в сфере строительства и архитектуры «сильно отстают от прогресса», и поручал реформировать образовательные программы архитектурных институтов Ташкента и Самарканда.

Для привлечения в вузы квалифицированных специалистов с зарубежным опытом ТАСИ намечал наладить академическое сотрудничество со Стамбульским техническим университетом, а СамГАСИ — с Йылдызским техническим университетом. Тогда же было принято решение о создании Высшей научной школы.

В октябре 2020 года президент получал создать на базе ТАСИ, новый кампус которого был построен в Мирзо-Улугбекского района, строительный кластер.