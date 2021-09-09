Постановлением Кабинета министров Узбекистана от 30 августа ректором Самаркандского государственного архитектурно-строительного института назначена специалист из Турции Чидем Джанбай Туркйилмаз, сообщило УзА.

Новый руководитель была представлена на встрече в вузе с участием заместителя министра строительства Узбекистана Уктама Тураева и должностных лиц Самаркандского областного хокимията.

«Вместе с коллективом института мы уделим особое внимание повышению качества образования», — сказала новый ректор.

«Я уверена, что мы будем усердно и плодотворно работать, реализовывать поставленные перед нами задачи вместе с профессорско-преподавательским составом вуза, а также всеми его сотрудниками», — добавила она.

Ранее сообщалось, что ректором Ташкентского архитектурно-строительного института также назначен представитель Турции — профессор Эрджан Кахя,